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    दहेज हत्या साबित करने को पति से मौत का सीधा संबंध जरूरी नहीं: हाई कोर्ट

    By Digital Desk Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 09 Aug 2026 04:23 AM (GMT+05:30)

    इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दहेज हत्या मामले में अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि विवाह के सात साल के भीतर असामान्य मृत्यु और दहेज क्रूरता ...और पढ़ें

    दहेज हत्या साबित करने को पति से मौत का सीधा संबंध जरूरी नहीं: हाई कोर्ट।

    दहेज हत्या साबित करने को पति से मौत का सीधा संबंध जरूरी नहीं: हाई कोर्ट।

    HighLights

    1. दहेज हत्या में सीधा संबंध साबित करना आवश्यक नहीं।

    2. विवाह के सात वर्ष में असामान्य मृत्यु, क्रूरता पर्याप्त।

    3. एक मामले में उम्रकैद 10 साल कठोर कारावास में बदली।

    विधि संवाददाता, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दहेज हत्या के एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि विवाह के सात वर्ष के भीतर किसी महिला की ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु होती है और यह साबित हो जाता है कि मृत्यु से पहले उसे दहेज की मांग को लेकर क्रूरता या उत्पीड़न झेलना पड़ा था, तो कानून दहेज हत्या की धारणा बनती है।

    ऐसी स्थिति में पति या ससुराल पक्ष के खिलाफ मृतका की मौत से प्रत्यक्ष संबंध का सीधा साक्ष्य आवश्यक नहीं होता। तालकटोरा क्षेत्र में वर्ष 2010 में हुई दहेज हत्या के मामले में वर्ष 2018 में ट्रायल कोर्ट ने पति संदीप सिंह होरा को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

    अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अब्दुल मुईन और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन सजा घटाकर 10 वर्ष के कठोर कारावास में बदल दिया।

    कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि मृतका की ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हुई और दहेज के लिए क्रूरता की गई थी। इसलिए केवल प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला ऐसे दुर्लभ मामलों की श्रेणी में नहीं आता, जिसमें उम्रकैद दी जाए।

    अभियुक्त ने लगभग छह वर्ष वास्तविक सजा काटी है और रिमिशन जोड़ने पर यह अवधि सात वर्ष से अधिक हो जाती है। उसके खिलाफ कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं पाया गया। साथ ही घटना को 16 वर्ष बीत चुके हैं और उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है।

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