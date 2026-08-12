Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    सर्कुलर ट्रेडिंग से 3 करोड़ की टैक्स चोरी की, लखनऊ में 16.65 करोड़ के GST फर्जीवाड़े का पर्दाफाश

    By Dharmesh Awasthi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 11:26 AM (IST)

    राज्य कर विभाग ने लखनऊ में फर्जी बिलों के जरिए 16.65 करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) धोखाधड़ी का खुलासा किया है। ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    timer icon

    समय कम है?

    जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

    संक्षेप में पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी में फर्जी नाम, पता, बिजली का बिल आदि के नाम पर बनने वाली कंपनियां ही लाखों की हेराफेरी नहीं कर रही, बल्कि सर्कुलर ट्रेडिंग भी की जा रही है, यानि एक ही परिवार की तीन कंपनियों ने आपस में बिना खरीद-बिक्री बिल काटकर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) हड़पने का प्रयास किया। राज्य कर विभाग ने 16.65 करोड़ रुपये का टर्नओवर पकड़ा और तीनों पर तीन करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया, उसमें से 30 लाख रुपये जमा हो गए हैं।

    लखनऊ में सर्विस सेक्टर में कार्य करने के लिए बड़ी संख्या में व्यापारी पंजीकृत हैं। राज्य कर विभाग ने वस्तु एवं सेवा कर यानि जीएसटी के रिटर्न और आइटीसी की जांच की। जोन प्रथम में बीफा (बिजनेस इंटेलीजेंस एंड फ्राड एनालिटिक्स) पोर्टल, जीएसटी प्राइम और ई-वे बिल एनालिस्टिक्स जैसे अत्याधुनिक साफ्टवेयर से जांच में सामने आया कि एक बड़ी इंवेंट मैनेजमेंट फर्म अपने परिवार के तीन सदस्यों के नाम प्रोपराइटरशिप फर्म पंजीकृत कराते हुए बिना किसी व्यापार के आपस में सर्कुलर ट्रेडिंग कर रही है।

    एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2 मनोज कुमार विश्वकर्मा ने बताया, जिन फर्मों से खरीद की गई और जहां आइटीसी ट्रांसफर हुई वह सब फर्जी हैं। तीनों फर्मों ने 16.65 करोड़ रुपये का टर्नओवर दिखाया है, जो फर्जी है। तीनों ने तीन करोड़ रुपये की कर चोरी की है। जांच के समय ही 30 लाख रुपये जमा कराए गए हैं, शेष धनराशि इसी माह जमा होगी।

    फर्जी ई-वे बिल के साथ दो ट्रक पान मसाला पकड़ा

    राज्य कर विभाग ने पान मसाला व तंबाकू बिक्री में ई-वे बिल में बड़ी गड़बड़ी पकड़ी है। राज्य कर विभाग की सचल दल पंचम इकाई ने निगोहा क्षेत्र में ट्रक संख्या यूपी 32 क्यूएन 4810 की जांच की। इसमें 5.60 लाख रुपये का पान मसाला व तंबाकू लदा था।

    खबरें और भी

    जिस ई-वे बिल से भदोही जिले में माल डिलीवर हो चुका है उसका का उपयोग किया गया था। ट्रक बंद कराकर 3.48 लाख रुपये जमा कराया गया है। इसी टीम ने ट्रक संख्या यूपी 32 डब्ल्यूएन 8258 को रोका।

    वाहन में 24 लाख रुपये का पान मसाला व तंबाकू लदा था, यह वाहन उस ई-वे बिल का उपयोग कर रहा था, जिससे कुछ दिन पहले कौशांबी जिले में माल भेजा गया था। इस ट्रक को बंद कराया गया है और जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है।

    यह भी पढ़ें- आगरा में जीएसटी चोरी का बड़ा पर्दाफाश: GST सहायक आयुक्त समेत 3 अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का केस