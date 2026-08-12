सर्कुलर ट्रेडिंग से 3 करोड़ की टैक्स चोरी की, लखनऊ में 16.65 करोड़ के GST फर्जीवाड़े का पर्दाफाश

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी में फर्जी नाम, पता, बिजली का बिल आदि के नाम पर बनने वाली कंपनियां ही लाखों की हेराफेरी नहीं कर रही, बल्कि सर्कुलर ट्रेडिंग भी की जा रही है, यानि एक ही परिवार की तीन कंपनियों ने आपस में बिना खरीद-बिक्री बिल काटकर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) हड़पने का प्रयास किया। राज्य कर विभाग ने 16.65 करोड़ रुपये का टर्नओवर पकड़ा और तीनों पर तीन करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया, उसमें से 30 लाख रुपये जमा हो गए हैं।

लखनऊ में सर्विस सेक्टर में कार्य करने के लिए बड़ी संख्या में व्यापारी पंजीकृत हैं। राज्य कर विभाग ने वस्तु एवं सेवा कर यानि जीएसटी के रिटर्न और आइटीसी की जांच की। जोन प्रथम में बीफा (बिजनेस इंटेलीजेंस एंड फ्राड एनालिटिक्स) पोर्टल, जीएसटी प्राइम और ई-वे बिल एनालिस्टिक्स जैसे अत्याधुनिक साफ्टवेयर से जांच में सामने आया कि एक बड़ी इंवेंट मैनेजमेंट फर्म अपने परिवार के तीन सदस्यों के नाम प्रोपराइटरशिप फर्म पंजीकृत कराते हुए बिना किसी व्यापार के आपस में सर्कुलर ट्रेडिंग कर रही है।

एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2 मनोज कुमार विश्वकर्मा ने बताया, जिन फर्मों से खरीद की गई और जहां आइटीसी ट्रांसफर हुई वह सब फर्जी हैं। तीनों फर्मों ने 16.65 करोड़ रुपये का टर्नओवर दिखाया है, जो फर्जी है। तीनों ने तीन करोड़ रुपये की कर चोरी की है। जांच के समय ही 30 लाख रुपये जमा कराए गए हैं, शेष धनराशि इसी माह जमा होगी।

फर्जी ई-वे बिल के साथ दो ट्रक पान मसाला पकड़ा राज्य कर विभाग ने पान मसाला व तंबाकू बिक्री में ई-वे बिल में बड़ी गड़बड़ी पकड़ी है। राज्य कर विभाग की सचल दल पंचम इकाई ने निगोहा क्षेत्र में ट्रक संख्या यूपी 32 क्यूएन 4810 की जांच की। इसमें 5.60 लाख रुपये का पान मसाला व तंबाकू लदा था।

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