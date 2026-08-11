डाक विभाग की पहल: जीपीओ में 24 घंटे राखी बुकिंग, 10 रुपये में लें वाटरप्रूफ लिफाफा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रधान डाकघर (जीपीओ) में रक्षाबंधन तक राखी मेल की बुकिंग 24 घंटे होगी। डाक विभाग ने इस बार भी राखी भेजने के लिए डिजाइनर और वाटरप्रूफ लिफाफों की व्यवस्था की है। ये लिफाफे 10 रुपये में किसी भी डाकघर से लिए जा सकते हैं।

लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल (पीएमजी) सुनील कुमार राय ने बताया कि मुख्यालय परिक्षेत्र के अंतर्गत अयोध्या, अंबेडकरनगर, बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर व लखनऊ के सभी डाकघरों सहित रेलवे स्टेशन पर रेल डाक सेवा के बुकिंग काउंटर पर राखी मेल की बुकिंग की जा रही है।

नजदीकी डाकघर से देश-विदेश में राखी भेज सकते हैं। सभी डाक मंडलों को रक्षाबंधन से पूर्व पड़ने वाले रविवार यानी 16 व 23 को राखी की डिलीवरी के लिए डाकघर खोलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अवकाश में भी डाकिया अपने वितरण क्षेत्र में राखी की डिलीवरी करेंगे।

पीएमजी राय ने बताया कि मुख्यालय परिक्षेत्र के अंतर्गत किसी भी डाकघर में राखी बुकिंग या डिलीवरी से संबंधित किसी समस्या या शिकायत के संबंध में परिक्षेत्रीय कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर 9451481919 पर संपर्क कर सकते हैं। इस पर काल या वाट्सएप संदेश भेजने पर समस्या का तत्काल समाधान किया जाएगा।

खबरें और भी







उपेक्षा की मार झेल रहा आयुष्मान आरोग्य मंदिर मलिहाबाद। ग्रामीणों को गांव के पास ही मुफ्त इलाज और दवाइयां मुहैया कराने के सरकारी दावे क्षेत्र में खोखले साबित हो रहे हैं। बहेलिया ग्राम पंचायत के किठाई पारा व कसमंडी चौकी बॉर्डर पर लाखों रुपये की लागत से निर्मित आयुष्मान आरोग्य मंदिर पिछले एक साल से ताले में बंद पड़ा है। देखरेख के अभाव में पूरा परिसर झाड़-झंखाड़ों और जंगल में तब्दील हो चुका है

प्राथमिक स्वास्थ्य जांच और नि:शुल्क दवाओं की आस में प्रतिदिन आने वाले मरीज केंद्र पर ताला लटका देख निराश होकर लौटने पर विवश हैं। सरकारी सुविधा न मिलने के कारण ग्रामीणों को इलाज के लिए दूर-दराज जाना पड़ रहा है या महंगे प्राइवेट क्लीनिकों और मेडिकल स्टोरों से दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। इससे ग्रामीणों की जेब पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।