'एक परिवार, एक पहचान': जूता-मोजा योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर, बदल गया नियम

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सरकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों तक शत-प्रतिशत पहुंच सुनिश्चित करने के लिए फैमिली आइडी यानी ‘एक परिवार, एक पहचान’ अभियान में तेजी लाई जाएगी। नि:शुल्क जूता-मोजा और यूनिफार्म योजना के ऐसे लाभार्थी, जिनके परिवार का राशन कार्ड तो बना है लेकिन उनका नाम दर्ज नहीं है, अब राशन कार्ड में जोड़े जाएंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने जिला पूर्ति अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी किए हैं।

मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश के अनुसार सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बेहतर प्रबंधन, समयबद्ध लक्ष्य निर्धारण, पारदर्शिता और सभी पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए फैमिली आइडी ‘एक परिवार, एक पहचान’ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह शासन की महत्वपूर्ण योजना है, जिसकी प्रगति की नियमित समीक्षा सीएम डैशबोर्ड पर भी की जा रही है।

नियोजन विभाग ने नि:शुल्क जूता-मोजा और यूनिफार्म योजना के लाभार्थियों की सूची पोर्टल पर उपलब्ध कराई है। इसमें उन लाभार्थियों का विवरण प्रदर्शित हो रहा है, जिनके राशन कार्ड और फैमिली आइडी पहले से बन चुके हैं। वहीं, जिन लाभार्थियों की फैमिली आइडी अभी नहीं बनी है, उनके लिए खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है।

प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती उन लाभार्थियों को फैमिली आइडी से जोड़ने की है, जिनके परिवार में राशन कार्डधारक मौजूद हैं, लेकिन संबंधित छात्र या योजना के लाभार्थी का नाम राशन कार्ड में दर्ज नहीं है। ऐसे बच्चों की अलग सूची नियोजन विभाग से प्राप्त हुई है।