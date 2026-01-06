कोहरे ने थामी ट्रेनाें और उड़ानों की रफ्तार, नहीं सुधरा गोरखधाम एक्सप्रेस का संचालन; शताब्दी एक्सप्रेस भी 2:20 घंटे लेट
जागरण संवाददाता, लखनऊ। कोहरे और खराब मौसम के कारण मंगलवार को भी लखनऊ आने वाली रेल सेवाएं प्रभावित रहीं। उड़ान सेवाओं पर भी इसका असर पड़ा और इंटरनेशनल के साथ घरेलू उड़ानों के लेट होने से यात्री एयरपोर्ट पर परेशान रहें।
पिछले कई दिनों से गोरखधाम एक्सप्रेस की लेट लतीफी अब तक नहीं सुधर सकी है। नई दिल्ली के बाद कानपुर और उन्नाव ठहराव वाली गोरखधाम एक्सप्रेस मंगलवार को 8:39 घंटे की देरी से पहुंच सकी। वीआइपी ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस भी 2:20 घंटे की देरी से लखनऊ आयी।
इसके चलते पीछे आ रही आगरा फोर्ट लखनऊ जंक्शन इंटरसिटी भी फंसी रही। यह ट्रेन 2:35 घंटे की देरी से मानकनगर स्टेशन पहुंच सकी। लखनऊ मेल, एसी एक्सप्रेस सहित करीब दो दर्जन ट्रेनें तय समय की जगह देरी से लखनऊ पहुंचीं। वहीं चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की दो दर्जन उड़ानें भी लेट लतीफी का शिकार हुईं।
अधिक देरी वाली उड़ानें
उड़ान संख्या - कहां से कहां- देरी
6ई-5264 मुंबई-लखनऊ 2:13 घंटाओवी 705 मस्कट-लखनऊ 1:55 घंटा
एक्सवाइ 896 दम्माम-लखनऊ 5:45 घंटा
आइएक्स-1026 मुंबई-लखनऊ 2:13 घंटा
एक्सवाइ-333 रियाद-लखनऊ 2:22 घंटा
एस 5 -228 झारसुगुडा-लखनऊ 1:15 घंटा
एफजेड-443 दुबई-लखनऊ 1:05 घंटा
क्यूपी-1524 मुंबई-लखनऊ 1:35 घंटा
क्यूपी-1152 मुंबई-लखनऊ 1:49 घंटा
6ई-2172 दिल्ली-लखनऊ 57 मिनट
एस5-222 किशनगढ़-लखनऊ 57 मिनट
6ई-2159 दिल्ली-लखनऊ 1:12 घंटा
6ई-6614 दिल्ली-लखनऊ 1:55 घंटा
ओवी 706 लखनऊ-मस्कट 2:20 घंटा
एक्सवाइ 897 लखनऊ-दम्माम 5:50 घंटा
आइएक्स 1027 लखनऊ-मुंबई 1:05 घंटा
एक्सवाइ 334 लखनऊ-रियाद 2:22 घंटा
एस5-223 लखनऊ-किशनगढ़ 1:12 घंटा
क्यूपी-1526 लखनऊ-मुंबई 1:37 घंटा
एफजेड-444 लखनऊ-दुबई 1:08 घंटा
क्यूपी-1153 लखनऊ-मुंबई 1:43 घंटा
6ई-6222 लखनऊ-मुंबई 2:02 घंटा
एस5-229 लखनऊ-झारसुगुडा 1:03 घंटा
6ई-6615 लखनऊ-दिल्ली 1:50 घंटा
6ई-1415 लखनऊ-अबूधाबी 55 मिनट
यह ट्रेनें देरी से पहुंचीं लखनऊ
ट्रेन नंबर व नाम - देरी
12556 गोरखधाम एक्सप्रेस 8:39 घंटा
13240 कोटा-पटना एक्सप्रेस 6:01 घंटा
12226 कैफियात एक्सप्रेस 4:54 घंटा
15566 वैशाली एक्सप्रेस 3:56 घंटा
12004 शताब्दी एक्सप्रेस 2:20 घंटा
15734 फरक्का एक्सप्रेस 3:15 घंटा
12238 बेगमपुरा एक्सप्रेस 2:08 घंटा
12232 चंडीगढ़-लखनऊ सुपरफास्ट 2:21 घंटा
15012 चंडीगढ़-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस 1:57 घंटा
13006 अमृतसर-हावड़ा पंजाब मेल 1:46 घंटा
12230 लखनऊ मेल 2:24 घंटा
12430 नई दिल्ली-लखनऊ एसी एक्सप्रेस 2:16 घंटा
