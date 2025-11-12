Language
    Lucknow News: पटाखा गोदाम में विस्फोट से मची सनसनी, दो किलोमीटर तक गूंजी आवाज

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 12:52 PM (IST)

    लखनऊ में एक पटाखा गोदाम में हुए ज़ोरदार विस्फोट से इलाके में सनसनी फैल गई। धमाके की आवाज़ दो किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया।

    Hero Image

    मौके पर जुटी भीड़। जागरण

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। नगराम इलाके में बुधवार की सुबह पटाखा गोदाम में आग लगने के बाद विस्फोट हो गया। धमाके की आवाज दो किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी है। प्रथम दृष्टया किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस लाइसेंस के बारे में जानकारी जुटा रही है।

