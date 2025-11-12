Lucknow News: पटाखा गोदाम में विस्फोट से मची सनसनी, दो किलोमीटर तक गूंजी आवाज

जागरण संवाददाता, लखनऊ। नगराम इलाके में बुधवार की सुबह पटाखा गोदाम में आग लगने के बाद विस्फोट हो गया। धमाके की आवाज दो किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी है। प्रथम दृष्टया किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस लाइसेंस के बारे में जानकारी जुटा रही है।

