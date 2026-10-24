लखनऊ फिल्म फेस्टिवल, हाउसफुल रही वाराणसी के सुधीर सिंह की व्यंग्यात्मक कॉमेडी ‘मंगता जोगी’

जागरण संवाददाता, लखनऊ : वाराणसी के फिल्मकार सुधीर कुमार सिंह की हिंदी फिल्म ‘मंगता जोगी’ की शुक्रवार को लखनऊ फिल्म फेस्टिवल में हाउसफुल स्क्रीनिंग हुई। इस फिल्म की स्क्रीनिंग एसआरएस मॉल गोमतीनगर में हुई।

वाराणसी की पृष्ठभूमि पर बनी 103 मिनट की व्यंग्यात्मक कामेडी फिल्म पारिवारिक रिश्तों, सामाजिक विडंबनाओं और मानवीय संवेदनाओं को सामने लाती है। इसकी कहानी दो भाइयों और उनकी बुजुर्ग मां के इर्द-गिर्द है, जो समाज की कड़वी सच्चाइ पर सोचने को मजबूर करती है।