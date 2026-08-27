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लखनऊ : हैदराबाद के IIIT में बेटी का एडमिशन कराने के नाम पर लगाया 20 लाख का चूना, एजुकेशन कंसल्टेंसी बन बिछाया जाल

By Ayushman Pandey Edited By: Shiv Govind Mishraa
Updated: Thu, 27 Aug 2026 05:44 PM (IST)

लखनऊ में एक पिता को IIIT हैदराबाद में बेटी के बीटेक ईसीई दाखिले के नाम पर साइबर ठगों ने 20 ...और पढ़ें

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

HighLights

  1. IIIT हैदराबाद में दाखिले के नाम पर ठगी।

  2. लखनऊ के पिता से 20 लाख रुपये ऐंठे गए।

  3. फर्जी एजुकेशन कंसल्टेंसी ने दिया झांसा।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। आइआइआइटी हैदराबाद में छात्रा का बीटेक ईसीई में दाखिले का झांसा देकर साइबर ठगों ने पिता से 20 लाख रुपये ऐंठ लिए। रुपये खाते और नकद लिए गए। आरोपी ने गूगल पर मुंबई स्थित एजुकेशन कंसल्टेंसी का संचालक बनकर फंसाया। मेल पर आए एडमिशन लेटर की पीड़ित ने पड़ताल की तो ठगी का पता चला। एडीसीपी क्राइम किरन यादव के आदेश पर साइबर थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

विभूतिखंड के ओमेक्स हाइट्स स्थित मिलेनियम टावर निवासी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उनकी बेटी रुद्राक्षी वर्ष 2024 में फिटजी कोचिंग में पढ़ रही थी। दिसंबर 2024 में छात्राें की फीस हड़पकर फिटजी कोचिंग में ताला लगाकर फरार होने के बाद बेटी की इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी पर असर पड़ा था। लिहाजा नरेंद्र प्रताप मैनेजमेंट कोटा से किसी प्रतिष्ठित कालेज में बेटी के दाखिले के लिए प्रयासरत थे।

अप्रैल 2026 में गूगल पर सर्च के दौरान अविनाश सिंह नामक युवक से संपर्क हुआ। अविनाश ने बताया कि वह मुंबई स्थित विजडम एजुकेशन के नाम से कंसल्टेंसी चलाता है और बंगलुरु के कालेज में दाखिला दिला सकता है।

जून माह में आरोपित ने आइआइआइटी हैदराबाद (इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आफ इंफार्मेशन टेक्नोलाजी) में बीटेक ईसीई (बैचलर आफ टेक्नोलाजी इन इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग) में दाखिले का आश्वासन दिया। हामी होने पर आरोपी ने नकद व ऑनलाइन 20 लाख रुपये लिए। 22 जुलाई को रुद्राक्षी का आइआइआइटी हैदराबाद में दाखिले का आवंटन पत्र आया।

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दो दिन बाद अविनाश का मोबाइल बंद और ई-मेल डिलीट हो गया। शक होने पर पीड़ित ने आइआइआइटी हैदराबाद के एडमिशन सेल में संपर्क किया तो पता चला कि लेटर जाली है। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित नरेंद्र प्रताप सिंह ने साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी है। इंस्पेक्टर साइबर थाना आलोक राव ने बताया कि पीड़ित ने आरोपितों के चार मोबाइल नंबर और एक मेल आईडी मुहैया करायी है। मामले की जांच की जा रही है।