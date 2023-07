ED In UP: लखनऊ ईडी को मिले तीन नए उप निदेशक, दिल्ली मुख्यालय से प्रशिक्षण पूरा कर फील्ड में संभालेंगे कमान

यूपी में ईडी कई मामलों की जांच कर रही है। ऐसे में प्रदेश में ईडी को मजबूत करने के ल‍िए लखनऊ ईडी को तीन नए उप निदेशक म‍िले हैं। तीनों उप न‍िदेशक दिल्ली मुख्यालय से प्रशिक्षण पूरा कर फील्ड में कमान संभालेंगे। बता दें क‍ि ईडी यूपी में खनन घोटाला गोमती रिवरफ्रंट घोटाला छात्रवृत्ति घोटाला व बाइक बोट घोटाला समेत कई मामलों की जांच कर रहा है।

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में कई बड़ी जांचें संभाल रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ स्थित जोनल मुख्यालय को और मजबूत किया जा रहा है। लखनऊ जोनल कार्यालय में उप निदेशक पेमइया केडी, सुमित शर्मा व अदीब दौलत खान को नियुक्त किया गया है। तीन सहायक निदेशक जय कुमार ठाकुर, प्रदीप सिंह व जतिन कुमार सांची दो सहायक प्रवर्तन अधिकारी अभिषेक राज पांडेय व अवनीश कुमार की भी नियुक्ति की गई है। इनके अलावा प्रयागराज स्थित ईडी कार्यालय में सहायक निदेशक अंकुर गुप्ता की तैनाती की गई है। सभी अधिकारी दिल्ली स्थित मुख्यालय में प्रशिक्षण पूरा कर फील्ड में काम आरंभ करेंगे। नए अधिकारी 10 जुलाई को लखनऊ व प्रयागराज में अपना कार्यभार संभाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में खनन घोटाला, गोमती रिवरफ्रंट घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला व बाइक बोट घोटाला समेत कई अन्य बड़ों मामलों की जांच कर रहा है। ईडी माफिया मुख्तार अंसारी व अतीक अहमद के विरुद्ध भी मनी लांड्रिंग के तहत केस दर्ज कर छानबीन कर रहा है। माफिया की अपराध की काली कमाई से जुटाई गई बेनामी संपत्तियों की जांच में तेजी लाई गई है। बड़े घोटालों की जांच में भी ईडी अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ा रहा है। नए अधिकारियों की तैनाती से उसकी जांच के कदम और तेज होंगे। बीते तीन माह में लखनऊ ईडी को 15 नए अधिकारी मिले हैं।

