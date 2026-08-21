सांस नली में प्लास्टिक और फेफड़े में पहुंचा दाल का पानी, लखनऊ में डॉक्टरों ने CPR देकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, लखनऊ। महानगर निवासी हर्षिता मयानी की गुरुवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। देखते ही देखते वह अचेत होकर गिर पड़ीं तो परिवारजन आनन-फानन उन्हें सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर पहुंचे। इमरजेंसी में निदेशक डा. जीपी गुप्ता ने ईएमओ डॉ. अनिल कुमार के साथ मिलकर महिला को सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) देकर जान बचाई।

पति विक्की मयानी ने बताया कि शाम करीब छह बजे हर्षिता को उल्टियां हुईं। सिविल अस्पताल में पहुंचे तो ईएमओ डॉ. अनिल कुमार ने जांच के बाद उल्टी रोकने के लिए इंजेक्शन लगाए, लेकिन तबीयत सुधरने की बजाय कुछ देर बाद ही सांस उखड़ने लगी।

इसी दौरान इमरजेंसी का राउंड ले रहे अस्पताल के निदेशक भी मरीज के पास पहुंच गए। स्थिति बिगड़ते देख उन्होंने मरीज को तत्काल सीपीआर देना शुरू किया। इसके बाद हार्षिता को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। डॉ . जीपी गुप्ता ने बताया कि बिना समय गंवाए सांस की नली में पाइप डालकर जांच की तो प्लास्टिक का एक टुकड़ा फंसा था। सक्शन मशीन की मदद से सांस की नली में फंसे प्लास्टिक के टुकड़े को निकालने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। ऐसे में टुकड़े को पेट के भीतर खिसकाया गया।