लखनऊ में दो दिवसीय जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता का हुआ आगाज, अभय, एनिमा और गौरव समेत कई ने जीता गोल्ड

जागरण संवाददाता, लखनऊ। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में गुरुवार को दो दिवसीय जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आगाज हुआ। प्रतियोगिता के पहले दिन एथलीटों ने अपनी प्रतिभा और दमखम का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पदक अपने नाम किए। विभिन्न स्पर्धाओं में अभय प्रताप सिंह, एनिमा, रौनक पाल, वैष्णवी शर्मा, शिवा यादव और अनुष्का शर्मा, गौरव यादव स्वर्ण पदक जीते।

जिला एथलेटिक्स संघ लखनऊ की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता के अंडर-16 बालक वर्ग की 600 मीटर दौड़ में कैंट आर्मी के अभय प्रताप सिंह और बालिका वर्ग में जनता इंटर कालेज की एनिमा झोरा ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं, 80 मीटर दौड़ के बालक वर्ग में रौनक पाल और बालिका वर्ग में वैष्णवी शर्मा प्रथम स्थान पर रहीं।

शाटपुट के बालक वर्ग में शिवा यादव और बालिका वर्ग में अनुष्का शर्मा ने स्वर्ण पदक जीते। साथ ही, अंडर-16 लंबी कूद में बालक वर्ग गौरव यादव स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्व आरटीओ अजय कुमार त्रिपाठी और उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के सचिव डॉ. आनंदेश्वर पांडेय ने किया।