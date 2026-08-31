धीरेंद्र प्रताप सिंह हत्याकांड: ड्राइवर ने चार महीने पहले रची थी साजिश, 12 लाख और संपत्ति का था लालच

जागरण टीम, लखनऊ। महाराणा प्रताप चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह की हत्या अचानक नहीं हुई, बल्कि पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में करीब चार महीने पहले साजिश रचे जाने की बात सामने आई है।

दस करोड़ रुपये की जमीन को लेकर करीब डेढ़ वर्ष से चल रहे विवाद में उनकी हत्या की योजना बनाई गई थी। इसके लिए लखनऊ कैंट निवासी ड्राइवर रवि तिवारी को 12 लाख रुपये नकद के साथ दुकान और मकान देने का लालच दिया गया था।

रवि पिछले छह-सात वर्षों से धीरेंद्र के साथ ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था, इसलिए उसे उनकी गतिविधियों और आने-जाने की पूरी जानकारी थी। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि हत्या के लिए दो लोगों को बुलाया गया था।

शनिवार शाम रवि ने धीरेंद्र को घर से अपनी गाड़ी में बैठाया। उसके साथ पहले से दिलीप मौजूद था। रास्ते में रवि ने किसी व्यक्ति को लाइव लोकेशन भेजकर बुलाया। उनके पहुंचने के बाद दिलीप ने धीरेंद्र की आंखों में मिर्च झोंक दी। अचानक हुए हमले से वह संभल नहीं पाए। इसके बाद गाड़ी किनारे लगाकर उन्हें दूसरी गाड़ी में बैठा लिया गया।

पुलिस के मुताबिक, धीरेंद्र को दूसरी गाड़ी में ले जाने के बाद रास्ते में गोली मार दी गई। उनके सीने और सिर में गोली लगी। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए किसान पथ के किनारे सुनसान स्थान पर ले जाया गया और सड़क से करीब 50 मीटर दूर शारदा सहायक नहर में फेंक दिया गया।

सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। हत्या के बाद आरोपितों ने घटना को गुमशुदगी का रूप देने की भी कोशिश की। पुलिस के अनुसार, रवि ने धीरेंद्र के मोबाइल से खुद को संदेश भेजा कि ‘मैं जा रहा हूं, किसी को मेरी लोकेशन मत शेयर करना।’ इसी तरह का संदेश गनर को भी भेजा गया। बाद में धीरेंद्र की पत्नी ममता के पास फोन पहुंचा तो रवि ने बताया कि वह पलासियो माल में बैठे हैं। कुछ देर बाद दोनों मोबाइल बंद हो गए। इसके बाद रवि खुद ही रात में सुशांत गोल्फ सिटी थाने पहुंचा और धीरेंद्र की गुमशुदगी दर्ज कराई।

पुलिस ने बयान दर्ज किए तो उसके बयानों में विरोधाभास मिलने पर शक गहराया। पूछताछ में पूरी कहानी सामने आने के बाद पुलिस ने पत्नी ममता को सूचना दी। उनकी तहरीर पर अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया।

मोनू सिंह की भूमिका भी जांच के घेरे में पुलिस सूत्रों ने बताया कि पूछताछ में उन्नाव निवासी मोनू सिंह का नाम भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस उसकी भूमिका की जांच कर रही है। हत्या में शामिल अन्य लोगों और साजिश के पीछे के असली सूत्रधार तक पहुंचने के लिए पुलिस और एसटीएफ आरोपितों से पूछताछ कर रही हैं।