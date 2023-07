Lucknow: एलडीए ने सितंबर तक बेसमेंट की खुदाई पर लगाई रोक, खोदे जा चुके गड्ढों में लगानी होंगी बालू की बोरियां

जोनल अधिकारी और अधिशासी अभियंता बेसमेंट के लिए खोदे गये स्थानों का निरीक्षण कर तीन दिन में रिपोर्ट भी देंगे। एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि स्वीकृत मानचित्र के अनुसार बेसमेंट निर्माण करते समय मानक के ज्यादा अधिक खुदाई हो रही है। इस दौरान सुरक्षा के उपाय भी नहीं हो रहे हैं। अगल-बगल के प्लाटों से पर्याप्त दूरी न छोड़ने के कारण बारिश के पानी से मकानों को क्षति पहुंची है।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। गुईन रोड पर नियम विपरीत व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए खोदे गए गड्ढे के कारण मिट्टी दरकने की घटना को देखते हुए अब सितंबर तक शहर में बेसमेंट की खुदाई पर रोक लगा दी गई है। एलडीए ने गुईन रोड की तरह खोदे हुए गड्ढे पर चारों ओर सुरक्षा के लिए एक सप्ताह में बालू भरी बोरियों को लगाकर सहारा देने और आरसीसी की दीवार बनाने का भी आदेश दिया है। खोदे गये स्थानों का निरीक्षण कर तीन दिन में रिपोर्ट एलडीए के जोनल अधिकारी और अधिशासी अभियंता बेसमेंट के लिए खोदे गये स्थानों का निरीक्षण कर तीन दिन में अपनी रिपोर्ट भी देंगे। एलडीए उपाध्यक्ष डा. इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि स्वीकृत मानचित्र के अनुसार बेसमेंट निर्माण करते समय मानक के ज्यादा अधिक खुदाई हो रही है। इस दौरान सुरक्षा के उपाय भी नहीं हो रहे हैं। अगल-बगल के प्लाटों से पर्याप्त दूरी न छोड़ने के कारण बारिश के पानी से मकानों को क्षति पहुंची है। इस कारण सितंबर तक नए बेसमेंट की खोदाई पर रोक लगा दी गई है। वहीं, खोदे जा चुके बेसमेंट से बारिश के पानी को निकालने के लिए निर्माणकर्ताओं को स्थल पर पंप की व्यवस्था भी करना होगा। मुख्य नगर नियोजक कार्यालय से स्वीकृत ऐसे मानचित्र, जिनमें बेसमेंट अनुमन्य किया गया है, उसकी सूची क्षेत्रीय अधिशासी अभियंता और जोनल अधिकारी को दी जाएगी। नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों को नोटिस देकर सीलिंग भी होगी।

Edited By: Vinay Saxena