लखनऊ में ट्रैक्टर-ट्रॉली ने रौंदा डिलीवरी ब्वॉय, वृंदावन कॉलोनी में दर्दनाक हादसा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। रायबरेली रोड स्थित वृंदावन कालोनी सेक्टर-12 में सोमवार रात ईंट लदी ट्रैक्टर-ट्राली की टक्कर से बाइक सवार 21 वर्षीय डिलीवरी ब्वाय की मौत हो गई।

हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर-ट्राली लेकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक, हादसे के बाद शव काफी देर तक सड़क पर पड़ा रहा। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी है।

मोहनलालगंज के मेरख नगर निवासी नितिन चौरसिया सोमवार रात करीब 10:15 बजे बाइक से डिलीवरी का आर्डर लेकर जा रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान उल्टी दिशा से सामने से आ रही ईंट लदी ट्रैक्टर-ट्राली से उनकी बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई।

टक्कर इतनी भीषण थी कि नितिन का सिर ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गया। गंभीर रूप से घायल नितिन को आसपास के लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस की मदद से ट्रामा सेंटर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।