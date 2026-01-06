जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी में लखनऊ दर्शन कराने के लिए डबल डेकर ई-बस का मंगलवार को उद्घाटन होगा। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह सुबह 10 बजे 1090 चौराहे से लखनऊ दर्शन बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह बस पर्यटकों को एक ही यात्रा में राजधानी की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आधुनिक विरासत के दर्शन कराएगी।

सात जनवरी से शहरवासियों और पर्यटकों को नियमित सिटी टूर का अनुभव मिलेगा। बस सेवा पर्यटकों के लिए सुबह और शाम दोनों समय उपलब्ध होगी। प्रातः कालीन सेवा 08ः30 बजे से 11ः30 बजे तक की होगी। यात्रा की शुरुआत 1090 चौराहे से होगी। वयस्कों के लिए प्रति व्यक्ति किराया 500 रुपये और बच्चों (12 वर्ष आयु तक) के लिए 400 रुपए प्रति यात्री भुगतान करना होगा।