सावधान! फोन पर आई एक फाइल और बैंक खाता हो गया साफ, लखनऊ में तीन के खातों से 3.39 लाख रुपये पार
साइबर जालसाजों ने लखनऊ में एक महिला सहित तीन लोगों के खातों से 3.39 लाख रुपये ठग लिए। जालसाजों ने नेट बैंकिंग और एपीके फाइल भेजकर मोबाइल हैक करके इन व ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। साइबर जालसाज ने महिला समेत तीन के खातों से 3.39 लाख रुपये पार कर दिए। कहीं जालसाज ने एपीके फाइल भेजकर मोबाइल हैक किया तो कहीं नेट बैंकिंग के माध्यम से रुपये पार किए। साइबर ठगी के यह मामले सआतदगंज, इटौंजा और पारा के हैं। पुलिस तीनों मामलों को दर्ज कर साइबर क्राइम सेल की मदद से जांच कर रही है।
सआदतगंज के झवाई टोला निवासी हिना परवीन ने बताया कि साइबर जालसाज ने नेट बैंकिंग के माध्यम से उनके खाते से तीन बार में 2.23 लाख रुपये पार कर दिए। खाते से रुपये कटने का मैसेज देख पीड़िता ने बैंक में शिकायत की। बताया कि उन्होंने जानकारी किसी से शेयर नहीं की थी।
साइबर क्राइाम सेल में शिकायत करने के बाद हिना ने सआदतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं, इटौंजा के नगर पंचायत वार्ड नंबर-नौ निवासी अंकित सिंह ने बताया कि 31 दिसंबर को हंगामा एप बंद करने के लिए गूगल पर दिए गए नंबर पर काल की। आवाज साफ न आने पर जालसाज ने काल काटकर वाट्सएप काल की। उसके बाद एपीके फाइल भेजी।
झांसा दिया कि एप इंस्टाल करने पर एप बंद हो गई। अंकित ने वैसा ही किया तो मोबाइल हैक हो गया। उसके बाद उनके पीएनबी खाते से 95 हजार रुपये निकल गए। उधर, उन्नाव निवासी आशुतोष कुमार सिंह पारा के आलम विहार कालोनी में रहते हैं। उन्होंने बताया कि साइबर जालसाज ने उनके खाते से दो बार में 20,754 रुपये गायब कर दिए। पीड़ित ने बैंक में शिकायत कर पारा थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी है।
