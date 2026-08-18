लखनऊ में बुजुर्ग दिव्यांग और पत्नी को 19 दिन तक रखा डिजिटल अरेस्ट, बदमाशों ने पार किए 42 लाख

जागरण संवाददाता, लखनऊ। साइबर जालसाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा घटना लालबाग के राज अपार्टमेंट निवासी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) के सेवानिवृत्त क्लर्क अंसार जमाल अब्बासी(दिव्यांग)और उनकी पत्नी के साथ हुई। जालसाजों ने दंपती को 23 जुलाई 2026 से 10 अगस्त तक डिजिटल अरेस्ट रखा।

खुद को एटीएस, एनआइए, सीबीआइ अफसर और हाइकोर्ट का जज बताकर उनसे कई बार में कुल 42 लाख रुपये ठग लिए। इसके बावजूद उनकी मांग कम नहीं हुई। पीड़ित ने ठगी का एहसास होने पर साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।



शिकायत में अंसार जमाल अब्बासी ने बताया कि 23 जुलाई दोपहर 01:32 बजे उनके पास अनजान नंबर से काल आई। का ल करने वाले ने कहा कि पुलवामा हमले में शामिल आतंकवादी पकड़े गए थे। उनमें से एक मनीष गोयल है जिसे एटीएस ने मनी लांड्रिंग एक्ट में पकड़ा है। उसके पास कुछ दस्तावेज और एटीएम कार्ड मिले हैं जो आपके नाम से बनवाए गए हैं।

जालसाजों ने क्या कहा? जालसाजों ने कहा कि आप वरिष्ठ नागरिक हैं और भारत सरकार में सेवाएं दी हैं इसलिए आपको जेल न भेजकर डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। इसके बाद जांच में सहयोग करने और 24 घंटे वीडियो काल पर रहने की बात कही। उन्हें एनआइए के आदेशों का पालन कराने के नाम पर कुछ दस्तावेज भेजे गए। जालसाजों ने बुजुर्ग और उनकी पत्नी को डराया।