लखनऊ के नौ रूटों पर सिटी बसों का संचालन, आय बढ़ाने को खोजेंगे नए मार्ग

जागरण संवाददाता, लखनऊ। शहर में सिर्फ नौ मार्गों पर ही सिटी बसों का संचालन हो रहा है। मार्ग घटने से यात्रियों की संख्या तेजी से घटी है, अब नए मार्गों को खोजकर बसों का संचालन कराया जाएगा। सिटी ट्रांसपोर्ट के निदेशक मंडल ने यात्रियों की जरूरत और बसों के संचालन को ध्यान में रखकर संचालित मार्गों का अध्ययन करके आय बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए हैं।



लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एलसीटीएसएल) के निदेशक मंडल की 51वीं बैठक शुक्रवार को मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मार्च से जुलाई तक सिटी बसों के संचालन के परिणामों की समीक्षा की गई।

अधिकारियों ने बताया, पूर्व में लिए गए निर्णयों और निर्देशों के अनुपालन में कार्रवाई पूरी कर ली गई है। बैठक में नगर आयुक्त गौरव कुमार, एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार, नगरीय परिवहन निदेशालय के निदेशक, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के प्रतिनिधि, एलसीटीएसएल के प्रबंध निदेशक, मुख्य वित्त अधिकारी, प्रबंधक (संचालन) आदि रहे।