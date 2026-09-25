लखनऊ के चिनहट में छेड़छाड़ के विरोध में हिंसक झड़प, सफारी फूंक दी; महिला का गाल काटा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। चिनहट थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ के विरोध में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष ने सफारी कार फूंकने और दांत से महिला का गाल काटने का आरोप लगाया। दूसरे पक्ष ने दिव्यांग के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। दोनों पक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार किया है।

एक पक्ष का आरोप है कि 24 जून को उनकी चौथी कक्षा में पढ़ने वाली बेटी दुकान पर सामान लेने गई थी। कालोनी में रहने वाले युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ की। बेटी ने घर आकर जानकारी दी तो इसका विरोध किया गया। आरोपित और उसके परिवार के लोगों ने गलती नहीं मानी। उल्टे गाली-गलौज और मारपीट की। मामले में 29 जून को आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ।

इसके बाद से आपसी रंजिश चल रही थी। बुधवार सुबह आरोपितों ने उनके घर के बाहर खड़ी सफारी जला दी। उनकी, पत्नी और बेटियों के साथ मारपीट की। दांत से पत्नी का गाल काट लिया। इससे मांस का टुकड़ा निकला गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने मामले की पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने महिला समेत चार आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने गुरुवार को एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।