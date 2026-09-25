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लखनऊ के चिनहट में छेड़छाड़ के विरोध में हिंसक झड़प, सफारी फूंक दी; महिला का गाल काटा

By Avaneesh Kumar Mishra Edited By: Sakshi Gupta
Published: Fri, 25 Sep 2026 01:18 PM (IST)

लखनऊ के चिनहट में छेड़छाड़ के विरोध में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें एक सफारी कार जलाई गई और महिला का गाल दांत से काटा गया।

ये तस्वीर AI द्वारा जनरेट की गई है।

ये तस्वीर AI द्वारा जनरेट की गई है।

HighLights

  1. छेड़छाड़ के विरोध में चिनहट में दो पक्षों में मारपीट हुई।

  2. एक पक्ष ने सफारी कार फूंकी, महिला का गाल दांत से काटा।

  3. दूसरे पक्ष ने दिव्यांग से मारपीट का आरोप लगाया, एक गिरफ्तार।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। चिनहट थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ के विरोध में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष ने सफारी कार फूंकने और दांत से महिला का गाल काटने का आरोप लगाया। दूसरे पक्ष ने दिव्यांग के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। दोनों पक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार किया है।

एक पक्ष का आरोप है कि 24 जून को उनकी चौथी कक्षा में पढ़ने वाली बेटी दुकान पर सामान लेने गई थी। कालोनी में रहने वाले युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ की। बेटी ने घर आकर जानकारी दी तो इसका विरोध किया गया। आरोपित और उसके परिवार के लोगों ने गलती नहीं मानी। उल्टे गाली-गलौज और मारपीट की। मामले में 29 जून को आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ।

इसके बाद से आपसी रंजिश चल रही थी। बुधवार सुबह आरोपितों ने उनके घर के बाहर खड़ी सफारी जला दी। उनकी, पत्नी और बेटियों के साथ मारपीट की। दांत से पत्नी का गाल काट लिया। इससे मांस का टुकड़ा निकला गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने मामले की पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने महिला समेत चार आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने गुरुवार को एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

दूसरे पक्ष ने पुलिस के सामने मारपीट का आरोप लगाया

मामले में दूसरे पक्ष ने भी पुलिस को शिकायत दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस के सामने उनके साथ मारपीट हुई। आंख में मिर्च स्प्रे डाला गया। परिवार के दिव्यांग सदस्य को भी पीटा गया। चेन और 10 हजार रुपये छीन लिए गए। पुलिस ने उनकी शिकायत पर पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।