मंडल आयोग की बाकी 38 सिफारिशें जल्द लागू करे सरकार, आरक्षण की मूल भावना मजबूत करना जरूरी- चंद्रशेखर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मंडल दिवस पर आरक्षण की मांग एक बार फिर चर्चा में आ गई। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने शुक्रवार को लखनऊ के ईको गार्डन में एक कार्यक्रम आयोजित कर मंडल चेतना जन आंदोलन का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने न्यायपालिका, निजीकरण, ठेकेदारी एवं राजनीति में भी पूरी तरह आरक्षण लागू करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय, आरक्षण और संविधान की मूल भावना को मजबूत करना होगा। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह को भारत रत्न देने की मांग उठाई। कहा कि कांशीराम और राम विलास पासवान जैसे लोगों के संघर्ष की वजह से संवैधानिक व्यवस्था बची है। ‘बैलेट पेपर लाओ, लोकतंत्र बचाओ, इवीएएम हटाओ’ के नारे लगाए गए।