लखनऊ में घर के बाहर खड़ी कार में पेट्रोल डालकर लगाई आग, गाड़ी मालिक ने BBD थाने में दर्ज कराया मुकदमा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। बीबीडी के हासेमऊ एसटीपी रोड स्थित किराये के मकान के बाहर खड़ी कार में देर रात पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। आग की लपटें देखकर आसपास के लोगों ने शोर मचाया तो कार मालिक की नींद खुली। लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। घटना पास में लगे सीसी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर लिया है।

हासेमऊ निवासी श्याम बाबू शुक्ला के मुताबिक, दो अगस्त की रात करीब नौ बजे काम से लौटकर आया था। उसने अपनी कार मकान के बाहर खड़ी की और कमरे में चले गये। रात करीब 1:30 बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने कार पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।