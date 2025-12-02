लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने कई वाहनों को मारी टक्कर, हादसे में दो लोगों की मौत, सात से ज्यादा घायल
लखनऊ में एक तेज रफ्तार कार ने कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे दो लोगों की मौत हो गई और सात से अधिक घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में मंगलवार सुबह आईआईएम रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां एक कार ने आरआर लॉन के सामने कई वाहनों को टक्कर मारी, जिसकी चपेट में आए दो लोगों की मौत हो गई, वहीं सात से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक सूचना के अनुसार, घायलों का इलाज ट्रामा सेंटर में चल रहा है। वहीं, हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची है।
