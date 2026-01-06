कमरे में कुंडी लगाकर बदमाशों ने किया ऐसा कारनामा, शोर सुनते ही कांपने लगे, तुरंत हुए फरार

संवाद सूत्र, लखनऊ। रायबरेली रोड स्थित एल्डिको चौकी से कुछ ही दूरी पर बदमाशों ने बुधवार तड़के एक व्यापारी के घर पर धावा बोल दिया। जिस कमरे में लोग सो रहे थे उसमें बाहर से कुंडी बंद कर दी और सामान समेट लिया। आहट होने पर लोगों ने शोर मचाया तो बदमाश मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने पीजीआइ पुलिस से शिकायत की है।



व्यापारी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि रात में वह कमरे में सो रहे थे। तड़के घर में दाखिल हुए बदमाशों ने उनके कमरे में बाहर से कुंडी बंद कर दी और सामान समेटने लगे। आहट होने पर उन्होंने मोबाइल फोन से दूसरे कमरे में सो रही पत्नी को सूचना दी। पत्नी ऊपर पहुंची और बाहर से लगी कुंडी खोलकर पति और दूसरे कमरे में सो रहे बेटे विपुल सिंह को कमरे से बाहर निकाला।