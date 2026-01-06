Language
    कमरे में कुंडी लगाकर बदमाशों ने किया ऐसा कारनामा, शोर सुनते ही कांपने लगे, तुरंत हुए फरार

    By Santosh Tiwari Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 08:50 PM (IST)

    संवाद सूत्र, लखनऊ। रायबरेली रोड स्थित एल्डिको चौकी से कुछ ही दूरी पर बदमाशों ने बुधवार तड़के एक व्यापारी के घर पर धावा बोल दिया। जिस कमरे में लोग सो रहे थे उसमें बाहर से कुंडी बंद कर दी और सामान समेट लिया। आहट होने पर लोगों ने शोर मचाया तो बदमाश मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने पीजीआइ पुलिस से शिकायत की है।

    व्यापारी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि रात में वह कमरे में सो रहे थे। तड़के घर में दाखिल हुए बदमाशों ने उनके कमरे में बाहर से कुंडी बंद कर दी और सामान समेटने लगे। आहट होने पर उन्होंने मोबाइल फोन से दूसरे कमरे में सो रही पत्नी को सूचना दी। पत्नी ऊपर पहुंची और बाहर से लगी कुंडी खोलकर पति और दूसरे कमरे में सो रहे बेटे विपुल सिंह को कमरे से बाहर निकाला।

    इसके बाद वह लोग घर के दूसरे कमरे में पहुंचे तो देखा कि अलमारी से नकदी और जेवरात चोरी हो गए हैं। बदमाश घर में खड़ी स्कूटी भी ले जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उसमें चाबी लगाकर स्टार्ट नहीं कर पाए। लोगों ने शोर मचाया तो बदमाश स्कूटी छोड़कर मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। इंस्पेक्टर धीरेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। छानबीन की जा रही है।