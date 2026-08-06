लखनऊ में माहौल बिगाड़ने की साजिश, बंद धान मिल में सांड का शव मिलने के बाद हिरासत में 3 संदिग्ध, जांच शुरू

जागरण संवाददाता, लखनऊ। ठाकुरगंज के न्यू हैदरगंज में बंद पड़ी धान मिल मेंगोवंशी पशु (सांड़) का वध कर अराजकतत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। बुधवार देर रात मिल परिसर में गला कटा सांड मिलने की जानकारी पर क्षेत्र में आक्रोश फैल गया।

सूचना मिलते ही कई थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। भीड़ ने कार्रवाई की मांग को लेकर नाराजगी जताई। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाकर शांत कराया। पुलिस ने सीसी फुटेज और सर्विलांस की मदद से गुरुवार तड़के तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है।