गैलेंट समूह से 20 करोड़ के लेनदेन में लखनऊ के बिल्डर से पूछताछ, आयकर विभाग जल्द कर सकता है दोबारा सवाल-जवाब

लखनऊ, राज्य ब्यूरो: गैलेंट समूह से 20 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन के मामले में आयकर विभाग ने लखनऊ के एक नामचीन बिल्डर से लंबी पूछताछ की है। सूत्रों का कहना है कि आयकर ने 14 जुलाई को बिल्डर से लंबी पूछताछ की थी और बयान दर्ज किए थे। बिल्डर ने गैलेंट समूह के संचालकों को बड़ी रकम नकद दिए जाने की बात स्वीकार की थी। बिल्डर से कई दस्तावेज भी मांगे गए हैं। आयकर विभाग ने बिल्डर को बुधवार को भी बुलाया था पर वह सामने नहीं आया। आयकर विभाग उसे जल्द नोटिस देकर फिर पूछताछ के लिए तलब करने की तैयारी में है। आयकर विभाग ने 26 अप्रैल को गैलेंट समूह के 60 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। गोरखपुर, कोलकाता, दिल्ली व लखनऊ में की गई छानबीन के दाैरान कई दस्तावेज कब्जे में लिए गए थे। 100 करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी की आशंका जताई गई थी, जिसे लेकर जांच चल रही है। गैलेंट समूह की कंपनियों की छानबीन में कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए थे। फ्लैट में भी की थी छानबीन गैलेंट ग्रुप के प्रबंध निदेशक चंद्र प्रकाश अग्रवाल व कंपनियों के अन्य अधिकारियों से पूछताछ मेंं कई तथ्य सामने आए थे। चंद्र प्रकाश के करीबी शोभित मोहन दास के लखनऊ के शालीमार गैलेंट अपार्टमेंट स्थित फ्लैट में भी छानबीन की थी। यह भी सामने आया था कि शोभित मोहन कई वरिष्ठ आइएएस व आइपीएस अधिकारियों के भी संपर्क में था। जांच में सामने आया है कि गैलेंट समूह ने लखनऊ के महानगर क्षेत्र में एक नामचीन बिल्डर के साथ साझेदारी में अपार्टमेंट बनवाए थे। सूत्रों का कहना है कि गैलेंट समूह व लखनऊ के बड़े बिल्डर के बीच 20 करोड़ रुपये से अधिक रकम के नकद लेनदेन को लेकर पड़ताल चल रही है। इसी कड़ी में आयकर अधिकारियों ने 14 जुलाई को बिल्डर के बयान दर्ज किए थे। आगे की छानबीन की जा रही है। बिल्डर अपने एक साझेदार के साथ मिलकर लखनऊ में कई बड़े अपार्टमेंट का निर्माण करवा चुका है। बिल्डर के साझेदार का बड़ा राजनीतिक रसूख भी है।

Edited By: Shivam Yadav