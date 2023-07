Fire In Lucknow BSA Office लखनऊ बीएसए आफ‍िस में शुक्रवार दोपहर बिजली मीटर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरे पर‍िसर में धुआं भर गए। वहीं मीटर से उठती आग की लपटें देख कर्मचारी और श‍िक्षक भाग खड़े हुए। करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद कर्मचारियों ने आग बुझा दी। वहीं बिजली कर्मचारियों को उसे ठीक कराने के लिए बुलाया गया है

Fire In Lucknow BSA Office: लखनऊ बीएसए ऑफ‍िस में आग लगने से मचा हड़कंप

लखनऊ, जासं। Fire In Lucknow BSA Office शिक्षा भवन स्थित बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालय के बिजली के मीटर में शुक्रवार को आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना के समय अंतर जनपदीय स्थानांतरण से आए शिक्षकों के अभिलेखों की जांच चल रही थी। पूरे कार्यालय में धुंआ भरने से तुरंत सबको बाहर निकाला गया। कर्मचारियों ने इसकी सूचना फायर विभाग को दी। वहां लगे उपकरण से आग बुझाने की कोशिश की। फायर विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची, तब तक आग बुझ चुकी थी। घटना शुक्रवार को दोपहर करीब 1.30 बजे के आसपास की है। यहां अंतर जनपदीय स्थानांतरण से आए शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन किया जा रहा था। तभी बीएसए के कमरे के बगल में जीने के नीचे बिजली के मीटर में अचानक आग लग गई। इससे वहां हड़कंप मच गया। कार्यालय के कर्मचारी व सत्यापन के लिए आए शिक्षक बाहर की ओर भागे। तुरंत पूरा कार्यालय खाली कराया गया। कुछ कर्मचारी वहां रखे फायर उपकरण से आग बुझाने लगे लेकिन धुआं अधिक होने से उन्हें भी दिक्कत हुई। आग इतनी तेज थी कि पूरा बिजली मीटर जलकर राख हो गया। करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद कर्मचारियों ने आग बुझा दी। कार्यालय में जीने के नीचे बिजली के मीटर लगा है। लोड अधिक हो जाने की वजह से उसमें आग लग गई। बिजली कर्मचारियों को उसे ठीक कराने के लिए बुलाया गया है। अन्य कोई नुकसान नहीं हुआ। अरुण कुमार, बीएसए लखनऊ

