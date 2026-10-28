लखनऊ में खून के सौदागरों पर कसा गया शिकंजा, सात ब्लड सेंटरों का संचालन हुआ बंद

जागरण संवाददाता, लखनऊ। मरीज को खून की जरूरत और इसी मजबूरी को कमाई का जरिया बनाने का खेल! संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) में रुपये लेकर रक्तदान करने पहुंचे इंजीनियरिंग छात्रों का मामला सामने आने के बाद रक्तदान की व्यवस्था और निगरानी पर सवाल उठे। दैनिक जागरण ने इस मामले में रक्तदाताओं के रिकॉर्ड से लेकर ब्लड बैंकों में हो रही धांधली की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया।

खबर का असर रहा कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की प्रदेशव्यापी अभियान चलाया। जिसमें चैरिटेबल ब्लड सेंटरों की कार्यप्रणाली में भी गंभीर खामियां उजागर हुई हैं। अभियान के तहत जिले के तीन केंद्रों पर छापेमारी हुई। यहां जांच में कहीं अनिवार्य संक्रमण परीक्षण के बिना रक्त जारी करने की बात सामने आई तो कहीं तकनीकी कर्मचारी और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ही नदारद मिले। तापमान नियंत्रण, रक्त के भंडारण और स्टाक रजिस्टर के रखरखाव में भी लापरवाही मिली।



बीते सप्ताह एसजीपीजीआई में इंजीनियरिंग छात्रों द्वारा पैसे लेकर ब्लड दिए जाने का मामला पकड़ में आया था। बुधवार को एएफएसडीए आयुक्त डा. रोशन जैकब के निर्देश पर चलाए गए अभियान में जिले के जिन तीन केंद्रों के संचालन पर रोक लगाई गई है, उनमें मोहनलालगंज स्थित शेखपुर हबीबपुर में लिटल स्टार, पक्का बाग स्थित रामा चैरिटेबल और सरोजनी नगर कानपुर रोड स्थित केएचएस चैरिटेबल ब्लड सेंटर शामिल हैं।