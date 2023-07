Lucknow: निजी अस्पतालों में चल रही धांधली का बड़ा खुलासा, जिनिए पूरी वारदात

निजी अस्पतालों में मानकों को दरकिनार कर इलाज हो रहा हैकहीं महिलाएं इंटर पास नर्स बनकर इलाज कर रही हैं तो कहीं केवल फीजियो के सहारे गंभीर रोगों के इलाज हो रहे हैं। निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर हो रही मची इस लूट का जागरण ने खुलासा किया है। जिसके बाद शासन हरकत में आया है और जांच हुई।

निजी अस्पतालों में मानकों को दरकिनार कर इलाज हो रहा है

जागरण संवाददाता,लखनऊ: निजी अस्पतालों में मानकों को दरकिनार कर इलाज हो रहा है,कहीं महिलाएं इंटर पास नर्स बनकर इलाज कर रही हैं तो कहीं केवल फीजियो के सहारे गंभीर रोगों के इलाज हो रहे हैं। निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर हो रही लूट के खिलाफ दैनिक जागरण के अभियान के बाद जागी सीएमओ कार्यालय की टीम ने ऐसा मामला पकड़ा है जिसमें आठ अस्पताल एक ही महिला डाक्टर के दस्तावेज लगा कर संचालित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने डाक्टर और अस्पतालों को नोटिस जारी कर लाइसेंस निरस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। नियम के मुताबिक एक चिकित्सक केवल एक अस्पताल में पूर्ण रूप से और एक अन्य अस्पताल में पार्ट टाइम प्रैक्टिस के लिए शपथ पत्र दे सकता है। इसके बावजूद डा. प्रियंका के दस्तावेज फुल टाइम डाक्टर के रूप में आठों अस्पतालों में लगाए गए। इस बारे में डा. प्रियंका का कहना है कि वह केवल सुपीरिया पालीक्लीनिक में ही पूर्ण रूप से सेवाएं दे रही हैं। आप को बता दें कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हेल्थकेयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री (एचपीआर) और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन (एचएफआर) नामक डिजिटल सुविधा शुरू की गई है। इससे देशभर के चिकित्सक एक जगह पर ही सूचीबद्ध हो जाएंगे और जिससे पूरे सिस्टम के नेटवर्क को मजबूती मिलेगी। इस पोर्टल पर चिकित्सक का नंबर डालते ही उनके दस्तावेज आ जाते हैं। इसी पोर्टल के माध्यम से डा. प्रियंका के दस्तावेज को आठ अस्पतालों में लगे होने का मामला सामने आया। सीएमओ कार्यालय की ओर से सभी निजी अस्पतालों को डाक्टरों के दस्तावेज मुहैया कराने के लिए नोटिस जारी किया गया है। गौरतलब है कि मामले की जांच अभी बाकी है।

Edited By: Paras Pandey