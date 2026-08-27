लखनऊ: जन्म से नहीं था गुदाद्वार, 6 और 7 माह की दो बच्चियों को सर्जरी से मिला नया जीवन

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सीतापुर निवासी दो बच्चियों के जन्म के समय से ही गुदाद्वार नहीं थे, जिस कारण वे असहनीय पीड़ा से गुजर रही थीं। छह व सात माह तक दोनों योनि मार्ग से ही मल त्याग कर रही थीं। ऐसे में बलरामपुर अस्पताल के चिकित्सक ने जटिल शल्य चिकित्सा से उन्हें नया जीवन दिया।

वरिष्ठ बाल शल्य चिकित्सक डॉ. अखिलेश कुमार ने परीक्षण और जांच के बाद दोनों बच्चियों की शल्य चिकित्सा का निर्णय लिया। दोनों बच्चियों की सर्जरी 19 व 21 अगस्त को की गई। प्रत्येक सर्जरी में लगभग तीन घंटे का समय लगा। जटिल शल्य प्रक्रिया के माध्यम से शरीर की प्राकृतिक संरचना के अनुरूप उचित स्थान पर नया गुदा द्वार बनाया गया।