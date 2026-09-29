लखनऊ में फिर गरजा बुलडोजर, आवास विकास परिषद ने 6 करोड़ की सरकारी जमीन से हटाया अवैध कब्जा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने आखिरकार इंदिरा नगर सेक्टर-18 स्थित ग्राम समीउद्दीनपुर के खसरा संख्या-317 में 600 वर्गमीटर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। इस भूमि पर कई वर्ष से अवैध कब्जा था।

अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि का अनुमानित मूल्य लगभग छह करोड़ रुपये है। भूमि के अतिक्रमण से मुक्त होने से परिषद को परिसंपत्ति पर फिर नियंत्रण मिला व भविष्य में इसके नियोजित उपयोग के माध्यम से परिषद में उपयोग किया जा सकेगा।