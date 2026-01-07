लखनऊ एयरपोर्ट के 20 KM दायरे से हटाई जाएंगी मीट की दुकानें और मोबाइल टावर, सामने आई वजह

जागरण संवाददाता, लखनऊ। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विमानों के संचालन में ऊंचे मोबाइल टावर, हाइवोल्टेज विद्युत के खंभों, मीट की दुकानें खतरा बन रही हैं। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में मंगलवार को एयरपोर्ट पर आयोजित हवाई अड्डा पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक में ऐसे ही संभावित खतरों की जानकारी दी गई।

मंडलायुक्त ने लखनऊ एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले मानक से अधिक ऊंचे मोबाइल टावरों की पहचान कर उनको हटाने के निर्देश दिए। एयरपोर्ट प्रबंधन के अधिकारियों ने मंडलायुक्त को बताया कि हवाई अड्डे के निकट दूरदर्शन टावर एवं हाई वोल्टेज विद्युत खंभे की ऊंचाई अत्यधिक है। इससे विमान के सुरक्षित टेक-ऑफ एवं लैंडिंग को खतरा हो सकता है। मंडलायुक्त ने हवाई अड्डे के 20 किलोमीटर के दायरे एवं हवाई पट्टी के संपर्क मार्ग में स्थित सभी ऊंची इमारतों पर लगे टावरों, सीढ़ियों की ऊंचाई का मापन कराने के निर्देश दिए।

मानकों के विपरीत पाए जाने वाले ढांचों को हटाया जाएगा। सभी टावरों एवं हाई वोल्टेज विद्युत खंभों पर इंडिकेटर ऑरेंज बाल लाइट लगायी जाएंगी। एयरपोर्ट के पास ही में मीट की तीन अवैध दुकानों से मांस के टुकड़े लेकर पक्षी रनवे तक आ जाते हैं। बिना लाइसेंस चल रहीं इन दुकानों को हटाने के लिए नगर निगम, फूड सेफ्टी व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम गठित करने के निर्देश दिए गए।

एयरपोर्ट के दक्षिणी क्षेत्र में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि पर अतिक्रमण कर फल एवं सब्जी की खेती हो रही है। इससे पक्षियों की ब्रीडिंग बढ़ने की आशंका बनी रहती है। बड़ी संख्या में पक्षी हवाई अड्डे के समीपवर्ती क्षेत्र में उड़ते रहते हैं, जो विमान ऑपरेशन की दृष्टि से गंभीर जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं।

अपर जिलाधिकारी पूर्वी और उप जिलाधिकारी सरोजिनी नगर के साथ एक संयुक्त टीम गठित कर स्थल का सर्वे कराने और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए संबंधित भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शीघ्र करने के निर्देश भी मंडलायुक्त ने दिए।