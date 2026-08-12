स्वतंत्रता दिवस को लेकर लखनऊ में अलर्ट जारी, रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट पर बढ़ाई सुरक्षा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रमुख रेलवे स्टेशनों और चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लखनऊ एयरपोर्ट पर 28 अगस्त तक विजिटर पास बनाने पर भी रोक लग गई है। साथ ही यात्रियों को लखनऊ स्टेशन और एयरपोर्ट पर समय से पहले आने की एडवाइजरी जारी की गई है।

जीआरपी और आरपीएफ को लखनऊ स्टेशन, लखनऊ जंक्शन, ऐशबाग स्टेशन, बादशाहनगर और गोमतीनगर स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश पिछले दिनों हुई उच्च स्तरीय बैठक में जारी किए गए हैं। रेल डाक सेवा प्लेटफार्माें पर तैनात एसपी रेलवे रोहित मिश्र ने बताया कि जीआरपी की एक स्पेशल टीम गठित की गई है। इस टीम के सदस्य सादे कपड़ों में चारबाग रेल आरक्षण केंद्र, पार्सल घर और रेल डाक सेवा प्लेटफार्माें पर तैनात किये गए हैं। आरपीएफ के कंट्रोल रूम से प्लेटफार्मों की चप्पे-चप्पे पर निगरानी बढ़ायी गई है। कंट्रोल रूम में भी जवानों की संख्या बढ़ायी गई है। इससे सीसीटीवी कैमरों से हर पल संदिग्ध लोगों की निगरानी आसान हो सकेगी। लखनऊ जंक्शन की आरपीएफ टीम ने ट्रेनों और पार्सल की जांच बढ़ा दी है। कैबवे की तरफ खुले रास्ते पर भी आरपीएफ को तैनात किया गया है।