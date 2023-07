Lucknow Aiport News बता दें क‍ि इंडिगो एयरलाइन का विमान 6ई-2303 पटना से दिल्ली जा रहा था। इस विमान में सवार यात्री मो. शब्बीर रहमान की तबियत अचानक खराब हो गई। विमान के दोपहर 245 बजे लखनऊ उतरने पर एयरपोर्ट पर तैनात डाक्टरों ने जांच की। यात्री का ब्लड प्रेशर कम था वहीं कमजोरी और शरीर में पानी की कमी मिली।

Lucknow Airport : यात्री की तबियत बिगड़ी; विमान की इमरजेंसी लैंडिंग- पटना से दिल्ली जा रही थी फ्लाइट

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, लखनऊ : पटना से दिल्ली जा रहे विमान में मंगलवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक यात्री की तबियत अचानक बिगड़ गई। विमान के पायलट ने यात्री की हालत को देखते हुए एयर ट्राफिक कंट्रोल लखनऊ से इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। यहां प्राथमिक उपचार देने के बाद यात्री को अपोलो मेडिक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंडिगो एयरलाइन का विमान 6ई-2303 पटना से दिल्ली जा रहा था। इस विमान में सवार यात्री मो. शब्बीर रहमान की तबियत अचानक खराब हो गई। विमान के दोपहर 2:45 बजे लखनऊ उतरने पर एयरपोर्ट पर तैनात डाक्टरों ने जांच की। यात्री का ब्लड प्रेशर कम था वहीं कमजोरी और शरीर में पानी की कमी मिली। यात्री को अपोलो मेडिक्स में भर्ती कराया गया। वहीं विमान शाम 4:16 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भर सका।

Edited By: Mohammed Ammar