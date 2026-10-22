लखनऊ से फिर रफ्तार पकड़ेंगी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, थाईलैंड-अबूधाबी और रियाद के लिए सेवाएं फिर होंगी बहाल

जागरण संवाददाता, लखनऊ। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय विमानों की आवाजाही फिर बढ़ेगी। ईरान-अमेरिका इजरायल युद्ध के कारण कम हुई अंतरराष्ट्रीय विमानों की संख्या से फिर बढ़ाने की तैयारी है। एयरपोर्ट पर लागू होने वाले शीतकाल टाइम टेबल में बैंकाक, अबूधाबी और रियाद की बंद सेवाओं से फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई है। साथ ही कुछ नए गंतव्य से भी जोड़ने की तैयारी है।

नवंबर माह के पहले सप्ताह से दैनिक एयर ट्रैफिक मूवमेंट (एटीएम) से 108 से बढ़ाकर 134 किया जाएगा। मौजूदा समय में 108 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमानों का आपरेशन लखनऊ एयरपोर्ट से हो रहा है।

युद्ध के कारण बैंकाक की बंद हुई सीधी विमान सेवा 17 नवंबर से शुरू होगी।

लखनऊ और बैंकाक के डान मुआंग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच यह सीधी उड़ान थाई एयरएशिया की होगी जो रात 10:35 बजे बैंकाक से लखनऊ पहुंचेगी और रात 11:30 बजे बैंकाक के लिए रवाना होगी। इससे यात्रियों से अंतरराष्ट्रीय यात्रा का एक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। अगले चरण में अबूधाबी और रियाद की विमान सेवाएं शुरू होंगी। शीतकालीन टाइम टेबल में लखनऊ से सीधे 20 घरेलू और 10 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों से हवाई संपर्क से जोड़ा जाएगा।