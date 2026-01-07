Fog In UP: खराब मौसम के कारण सात घंटे की देरी से आएगी दम्माम की उड़ान, यात्री हुए परेशान

जागरण संवाददाता, लखनऊ। कोहरा और खराब मौसम के कारण बुधवार को चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आने वाली उड़ाने प्रभावित हुईं। वहीं, ट्रेनों के संचालन पर भी असर पड़ा।

दम्माम से सुबह 5.15 बजे आने वाली उड़वाएक्सवाई 896 दोपहर 2.15 बजे आएगी। इसी तरह मुंबई से आने वाली 6ई 5264 रात 12.35 की जगह 2.48 बजे आई। आबुधाबी से आने वाली उड़ान 6ई 1416 एक घंटा, कोलकाता से आने वाली 6ई 6169 समय से 2.10 घंटा, शारजाह से आने वाली 6ई 1424 समय से 55 मिनट की देरी से आई।