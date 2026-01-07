Language
    Fog In UP: खराब मौसम के कारण सात घंटे की देरी से आएगी दम्माम की उड़ान, यात्री हुए परेशान

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 10:34 AM (IST)

    लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कोहरे और खराब मौसम के कारण बुधवार को उड़ानें प्रभावित हुईं। दम्माम, मुंबई, अबू धाबी, कोलकाता और शारजा ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ कोहरा और खराब मौसम के कारण बुधवार को चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आने वाली उड़ाने प्रभावित हुईं। वहीं, ट्रेनों के संचालन पर भी असर पड़ा।

    दम्माम से सुबह 5.15 बजे आने वाली उड़वाएक्सवाई 896 दोपहर 2.15 बजे आएगी। इसी तरह मुंबई से आने वाली 6ई 5264 रात 12.35 की जगह 2.48 बजे आई। आबुधाबी से आने वाली उड़ान 6ई 1416 एक घंटा, कोलकाता से आने वाली 6ई 6169 समय से 2.10 घंटा, शारजाह से आने वाली 6ई 1424 समय से 55 मिनट की देरी से आई।

    सुबह 7.45 बजे रियाद से आने वाली एक्सवाई 333 दोपहर 2.25 बजे आएगी।।इसी तरह लखनऊ से सुबह 6.15 बजे दम्माम जाने वाली उड़ान एक्सवाई 897 दोपहर तीन बजे और सुबह 8.45 बजे रियाद जाने वाली एक्सवाई 334 दोपहर 3.25 बजे रवाना होगी।

     लखनऊ कोलकाता 6ई 505 दो घंटा और लखनऊ गुवाहाटी 6ई 146 भी दो घंटा देरी से उड़ान भर सकी। इसी तरह लखनऊ आने वाली गोरखधामएक्सप्रेस आठ घंटे,कैफियतएक्सप्रेस 3.30 घंटे की देरी से चल रही है।

     