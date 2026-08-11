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    पीएम आवास योजना के तहत लखनऊ में 2640 सस्ते फ्लैटों का निर्माण, अदिति-बागेश्वरी अपार्टमेंट को हरी झंडी

    By Dharmesh Awasthi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 10:08 PM (IST)

    लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2640 सस्ते फ्लैट बनेंगे, जिन्हें अदिति और बागेश्वरी अपार्टमेंट नाम दिया गया है। इनमें 1BHK फ्लैट 8.99 लाख रुपय ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. लखनऊ में 2640 सस्ते फ्लैट बनाने की योजना मंजूर।

    2. अनंत नगर, शारदा नगर में अदिति, बागेश्वरी अपार्टमेंट बनेंगे।

    3. 1BHK फ्लैट 8.99 लाख रुपये में, 2.5 लाख सब्सिडी।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी में लखनऊ विकास प्राधिकरण 2640 सस्ते फ्लैट बनाएगा। अनंत नगर व शारदा नगर विस्तार योजना में अदिति अपार्टमेंट और बागेश्वरी अपार्टमेंट नाम से दो बड़ी आवासीय योजनाएं एलडीए विकसित करेगा। सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन योजनाओं को मंजूरी मिल गई है।

    एलडीए की दोनों योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले वन बीएचके फ्लैट केवल 8.99 लाख रुपये में मिलेगा। इनके निर्माण के लिए प्रदेश व केंद्र सरकार की ओर से ढाई लाख रुपये तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। साथ ही मध्यम आय वर्ग के लिए दो बेडरूम वाले फ्लैट भी बनाए जाएंगे।

    एलडीए पहली बार प्रधानमंत्री आवास योजना वाले परिसरों में स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक केंद्र, किराना स्टोर, मेडिकल शाप, मिल्क बूथ, एटीएम और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित करेगा, ताकि निवासियों को दैनिक जरूरतों के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

    एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया, अदिति व बागेश्वरी अपार्टमेंट के निर्माण को मंजूरी मिली है। इन्हें शारदा नगर विस्तार में पीजीआई के पास व अनंत नगर योजना में बनाया जाएगा। पहली बार में पीएम आवास योजना में तमाम नयी सुविधाएं दी जा रही हैं।

    अनंत नगर में 14 मंजिला होगा अदिति अपार्टमेंट

    अनंत नगर आवासीय योजना में बनने वाला अदिति अपार्टमेंट 14 मंजिला होगा। इसमें पांच टावर बनेंगे। योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के 412 फ्लैट और अफोर्डेबल हाउसिंग श्रेणी के 980 दो बेडरूम फ्लैट होंगे। वन बीएचके (प्रधानमंत्री आवास योजना) के फ्लैट की कीमत 8.99 लाख जबकि टू बीएचके के फ्लैट की कीमत 34.82 लाख रुपए तय हुई है।

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    पीजीआई के पास बनेगा बागेश्वरी अपार्टमेंट

    शारदा नगर विस्तार योजना में पीजीआई के निकट बनने वाला बागेश्वरी अपार्टमेंट 12 मंजिला होगा। इसमें 1248 फ्लैट बनाए जाएंगे। 312 फ्लैट प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और 936 फ्लैट दो बेडरूम श्रेणी के होंगे। इसमें भी वन व टू बीएचके प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट की कीमत समान होगी।

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