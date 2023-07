Lucknow News: लखनऊ में भीख मांगने वाले 101 बच्चों का होगा स्कूलों में दाखिला, हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये

बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने के लिए सरकार अभियान चला रही है। लखनऊ में ऐसे 101 बच्चों को चिह्नित कर उन्हें भिक्षावृत्ति के काम से मुक्त कराया गया है। इन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने का निर्णय लिया गया है। इन बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराने के साथ ही अब इन्हें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ देने का निर्णय हुआ है।

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए 101 बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ प्रदान करेगी। इसके तहत उन्हें 2500 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को इन बच्चों को प्रमाण पत्र के साथ ही शैक्षणिक किट भी प्रदान करेंगे। बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने के लिए सरकार अभियान चला रही है। लखनऊ में ऐसे 101 बच्चों को चिह्नित कर उन्हें भिक्षावृत्ति के काम से मुक्त कराया गया है। इन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने का निर्णय लिया गया है। इन बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराने के साथ ही अब इन्हें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ देने का निर्णय हुआ है। यह योजना कोरोना काल में जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो गई थी उनके पालन-पोषण में आर्थिक मदद देने के लिए शुरू की गई थी। इसमें 2500 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाता है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी इन बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का प्रमाण पत्र व शैक्षणिक किट प्रदान करेंगे।

