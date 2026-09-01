LPG Price Hike in UP: लखनऊ में कमर्शियल LPG सिलिंडर 9.50 रुपये महंगा, घरेलू सिलिंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं
लखनऊ में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 9.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिससे होटल और रेस्टोरेंट जैसे कारोबारियों की लागत बढ़ेगी।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
जागरण संवाददाता, लखनऊ। महीने के पहले दिन आम लोगों और कारोबारियों को रसोई गैस के दाम में बदलाव का सामना करना पड़ा है। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलिंडर की कीमत में 9.50 रुपये की बढ़ोतरी की है।
एलपीजी स्टेट हेड राजेश कुमार के अनुसार लखनऊ में भी अब 19 किलो का कमर्शियल सिलिंडर 9.50 रुपये महंगा हो गया है। नई कीमतें मंगलवार से प्रभावी हो गई हैं।
कमर्शियल सिलिंडर के दाम बढ़ने से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, मिठाई और खानपान से जुड़े छोटे-बड़े कारोबारियों की लागत पर असर पड़ने की संभावना है। कारोबारियों का कहना है कि पहले से बढ़ी हुई परिचालन लागत के बीच गैस की कीमत में हुई यह बढ़ोतरी सीधे उनके खर्च को प्रभावित करेगी। इसका असर आगे चलकर खाद्य पदार्थों और तैयार भोजन की कीमतों पर भी पड़ सकता है।
वहीं, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलिंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली है। घरेलू रसोई गैस की मौजूदा कीमत यथावत रहेगी।
तेल कंपनियां आम तौर पर LPG की कीमतों की समीक्षा महीने की शुरुआत में करती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों और अन्य लागतों के आधार पर कमर्शियल सिलिंडर के दाम में बदलाव किया जाता है। इस बार सितंबर की शुरुआत में कमर्शियल सिलिंडर की कीमत बढ़ाई गई है, जबकि घरेलू सिलिंडर के दाम स्थिर रखे गए हैं।