LPG Price Hike in UP: लखनऊ में कमर्शियल LPG सिलिंडर 9.50 रुपये महंगा, घरेलू सिलिंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं

जागरण संवाददाता, लखनऊ। महीने के पहले दिन आम लोगों और कारोबारियों को रसोई गैस के दाम में बदलाव का सामना करना पड़ा है। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलिंडर की कीमत में 9.50 रुपये की बढ़ोतरी की है।

एलपीजी स्टेट हेड राजेश कुमार के अनुसार लखनऊ में भी अब 19 किलो का कमर्शियल सिलिंडर 9.50 रुपये महंगा हो गया है। नई कीमतें मंगलवार से प्रभावी हो गई हैं। कमर्शियल सिलिंडर के दाम बढ़ने से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, मिठाई और खानपान से जुड़े छोटे-बड़े कारोबारियों की लागत पर असर पड़ने की संभावना है। कारोबारियों का कहना है कि पहले से बढ़ी हुई परिचालन लागत के बीच गैस की कीमत में हुई यह बढ़ोतरी सीधे उनके खर्च को प्रभावित करेगी। इसका असर आगे चलकर खाद्य पदार्थों और तैयार भोजन की कीमतों पर भी पड़ सकता है।