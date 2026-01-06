Language
    लखनऊ के दुबग्गा में सात अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, LDA ने गोमती नगर और चिनहट में चार अवैध निर्माण किये सील

    By Dharmesh Awasthi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 09:43 PM (IST)

    एलडीए की प्रवर्तन टीमों ने मंगलवार को गोमती नगर विस्तार व चिनहट में अभियान चलाकर चार अवैध निर्माण सील कर दिया। वहीं, दुबग्गा में एलडीए से ले-आउट स्वीक ...और पढ़ें

    सांकेत‍िक तस्‍वीर।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। एलडीए की प्रवर्तन टीमों ने मंगलवार को गोमती नगर विस्तार व चिनहट में अभियान चलाकर चार अवैध निर्माण सील कर दिया। वहीं, दुबग्गा में एलडीए से ले-आउट स्वीकृत कराए बिना 85 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही सात अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया।

    प्रवर्तन जोन-एक की जोनल अधिकारी संगीता राघव ने बताया, प्रमोद, डा. कुलदीप सिंह, आशीष व कामिनी वर्मा द्वारा गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-सात के सरसवां में 140, 150 व 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखंडों पर अवैध रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा था।

    इसी तरह आशुतोष मदेशिया, शिमला देवी, विवेक सिंह व कल्पना द्वारा चिनहट के ग्राम-दमरिया में रिंग रोड के पास 400 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था। एलडीए से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किए जा रहे इन चारों अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया है।

    प्रवर्तन जोन-सात के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया, दुबग्गा के लालनगर, शेखपुरवा, सराई प्रेमनगर में अभियान चलाया गया। इस दौरान कामिल, गुड्डू, ताजुद्दीन, सुरेंद्र यादव, नदीम, ढिल्लन महाराज, मोहम्मद जलील व अन्य द्वारा लगभग 85 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही सात अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया।

