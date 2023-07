UP News: ई-चार्जिंग स्टेशन के लिए चाहिए सरकारी जमीन, पढ़ लें नगर विकास विभाग के नए नियम

UP News ईवी चार्जिंग स्टेशन स्वैपिंग स्टेशन या स्वैपिंग कियोस्क के लिए टेक्नोलाजी व इंफ्रास्क्ट्रक्चर आदि के लिए नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा मानक तय किया जाएगा। नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा व्यापक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान तैयार कराने के लिए नीति आयोग और अन्य संस्थाओं से समन्वय करते हुए रिक्वेस्ट फार प्रपोजल (आरएफपी) तैयार करेगा। इस पर निर्णय शासन स्तर से लिया जाएगा।

UP News: ई-चार्जिंग स्टेशन के लिए चाहिए सरकारी जमीन, पढ़ लें नगर विकास विभाग के नए नियम

Your browser does not support the audio element.

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। प्रदेश सरकार ने ई-चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है। शहरों में 10 वर्ष तक ई-चार्जिंग स्टेशन चलाने की शर्त पर ही निजी संस्थाओं को जमीन दी जाएगी। सरकारी व निजी संस्थाओं को एक रुपये प्रति किलोवाट की दर से जमीन का पट्टा 10 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर दिया जाएगा। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात की ओर से जारी एसओपी में एजेंसियों को जमीन देने के लिए प्रदेश के सभी निकायों में एक नोडल अधिकारी बनाने की बात कही गई है। आवेदन आने के बाद जमीन की व्यवस्था की जाएगी। निकाय के पास जमीन न होने की स्थिति में विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद से इसकी व्यवस्था कराई जाएगी। ईवी चार्जिंग स्टेशन, स्वैपिंग स्टेशन या स्वैपिंग कियोस्क के लिए टेक्नोलाजी व इंफ्रास्क्ट्रक्चर आदि के लिए नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा मानक तय किया जाएगा। नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा व्यापक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान तैयार कराने के लिए नीति आयोग और अन्य संस्थाओं से समन्वय करते हुए रिक्वेस्ट फार प्रपोजल (आरएफपी) तैयार करेगा। इस पर निर्णय शासन स्तर से लिया जाएगा। इसके लिए अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। इसमें निदेशक स्थानीय निकाय सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा आठ सदस्य होंगे। कमेटी की देखरेख में ही सभी जरूरी निर्णय किए जाएंगे।

Edited By: Narender Sanwariya