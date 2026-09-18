लौकी की खेती ने बदली लखीमपुर के किसान की तकदीर, 37000 खर्च कर कमाए 94 हजार रुपये

संवाद सूत्र, लखीमपुर। परंपरागत तरीके से बागवानी और सब्जी की खेती करने वाले बिजुआ के ग्राम प्रतापटांडा निवासी किसान डिम्पल सिंह के लिए उद्यान विभाग की योजना नई संभावनाएं लेकर आई। विभाग की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना के तहत शाकभाजी कार्यक्रम में पंजीकरण कराया।

योजना के अंतर्गत उन्हें 0.6 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए लौकी का उन्नत बीज और फसल की तुड़ाई के बाद उपज सुरक्षित रखने के लिए नौ प्लास्टिक क्रेट उपलब्ध कराए गए। डिम्पल सिंह ने बताया कि विभाग से मिले बीएसएस-333-प्रतीक प्रजाति के 0.9 किलोग्राम बीज को विभागीय तकनीक के अनुसार तैयार कर खेत में रोपा गया। फसल की देखरेख में भी उद्यान विभाग के कर्मचारियों ने समय-समय पर दूरभाष और खेत पर पहुंचकर तकनीकी सलाह दी। उन्नत बीज, नई बीज रोपण तकनीक और विभागीय मार्गदर्शन का परिणाम उत्पादन में दिखाई दिया। उन्हें करीब 165 क्विंटल लौकी की उपज मिली।

स्थानीय बाजार में उपज बेचने पर किसान को 1.32 लाख रुपये की आय हुई। खेत की तैयारी, बीज रोपण और फसल की तुड़ाई तक कुल 37,200 रुपये खर्च हुए। खर्च निकालने के बाद उन्हें 94,800 रुपये की शुद्ध आय प्राप्त हुई।