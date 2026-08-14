स्वास्थ्य व्यवस्था ठप: KGMU में दूसरे दिन भी सर्वर डाउन, OPD से लेकर ट्रॉमा सेंटर तक मरीज बेहाल

जागरण संवाददाता, लखनऊ। किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) में सर्वर की समस्या शुक्रवार को भी नहीं ठीक हो सकी। सुबह सर्वर ठप होते ही ओपीडी पंजीकरण व्यवस्था चरमरा गई। सुबह आठ बजे से पर्चा बनवाने के लिए कतार में खड़े मरीजों को घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ी।

कुछ ही देर में मरीजों की लाइन ओपीडी भवन के बाहर तक पहुंच गई। दर्द से परेशान मरीज और बुजुर्ग तीमारदार घंटों कतार में खड़े रहे। सर्वर की तकनीकी दिक्कत दिल्ली स्थित एनआइसी से जुड़ी बताई जा रही है। सबसे ज्यादा परेशानी ट्रामा सेंटर में भर्ती गंभीर मरीजों और उनके परिवारीजन को उठानी पड़ी। सर्वर बंद होने से खून के नमूने जमा करने और पहले हो चुकी जांचों की रिपोर्ट हासिल करने में भी अड़चन आई। इससे मरीजों के इलाज की प्रक्रिया प्रभावित हुई।