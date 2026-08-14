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स्वास्थ्य व्यवस्था ठप: KGMU में दूसरे दिन भी सर्वर डाउन, OPD से लेकर ट्रॉमा सेंटर तक मरीज बेहाल

By Mahendra Pandey Edited By: Shiv Govind Mishraa
Updated: Fri, 14 Aug 2026 10:42 PM (IST)

केजीएमयू में शुक्रवार को भी सर्वर ठप रहने से ओपीडी पंजीकरण और मरीजों की जांच प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हुई। इससे मरीजों को घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ा और ट्रामा सेंटर के गंभीर मरीजों का इलाज भी बाधित हुआ।

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

HighLights

  1. केजीएमयू में शुक्रवार को भी सर्वर की समस्या जारी रही।

  2. ओपीडी पंजीकरण और जांच रिपोर्ट मिलने में भारी दिक्कत हुई।

  3. ट्रामा सेंटर के गंभीर मरीजों का इलाज भी प्रभावित हुआ।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) में सर्वर की समस्या शुक्रवार को भी नहीं ठीक हो सकी। सुबह सर्वर ठप होते ही ओपीडी पंजीकरण व्यवस्था चरमरा गई। सुबह आठ बजे से पर्चा बनवाने के लिए कतार में खड़े मरीजों को घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ी।

कुछ ही देर में मरीजों की लाइन ओपीडी भवन के बाहर तक पहुंच गई। दर्द से परेशान मरीज और बुजुर्ग तीमारदार घंटों कतार में खड़े रहे। सर्वर की तकनीकी दिक्कत दिल्ली स्थित एनआइसी से जुड़ी बताई जा रही है।

सबसे ज्यादा परेशानी ट्रामा सेंटर में भर्ती गंभीर मरीजों और उनके परिवारीजन को उठानी पड़ी। सर्वर बंद होने से खून के नमूने जमा करने और पहले हो चुकी जांचों की रिपोर्ट हासिल करने में भी अड़चन आई। इससे मरीजों के इलाज की प्रक्रिया प्रभावित हुई।

रोजाना करीब 150 अधिक गंभीर मरीज होते हैं भर्ती

ट्रामा सेंटर में रोजाना करीब 150 अधिक गंभीर मरीज भर्ती किए जाते हैं। इन मरीजों के रक्त के नमूने ट्रामा सेंटर स्थित काउंटर पर जमा किए जाते हैं।

इसके अलावा विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों के सैंपल भी यहीं लिए जाते हैं। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट भी इसी व्यवस्था के जरिए उपलब्ध कराई जाती है। सर्वर में खराबी से कई मरीजों के नमूने समय पर जमा नहीं हो सके। वहीं पहले से हुई जांचों की रिपोर्ट लेने में भी मरीजों को दिक्कत हुई।

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रिपोर्ट समय पर नहीं मिलने से डाक्टरों के सामने भी इलाज की अगली दिशा तय करने में परेशानी आई। केजीएमयू की ओपीडी में रोजाना हजारों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं।

ऐसे में पंजीकरण व्यवस्था प्रभावित होने का सीधा असर मरीजों के इलाज की प्रक्रिया पर पड़ता है। कई मरीजों को जांच, रिपोर्ट और आगे के परामर्श के लिए अतिरिक्त इंतजार करना पड़ा।