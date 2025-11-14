'मगध जीता अब...', बिहार में NDA की ऐतिहासिक जीत के बाद केशव मौर्य ने क्या कह दिया?

राब्यू, जागरण, लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार विधान सभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की ऐतिहासिक जीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा और एनडीए को बिहार की जनता का आशीर्वाद मिल गया है। बिहार की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि उसका भरोसा काम, सुशासन और विकसित बिहार के संकल्प पर है।

यह सफलता हर उस बिहारवासी की जीत है जिसने जंगलराज और तुष्टीकरण की राजनीति को नकारकर सुशासन और विकास को चुना है। उन्होंने एनडीए नेतृत्व को हार्दिक बधाई देते हुए बूथ से लेकर प्रदेश तक मेहनत करने वाले बिहार भाजपा के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया।