'अखिलेश महापुरुषों को भी बांटकर करते हैं राजनीति', डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सपा प्रमुख पर बोला हमला

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण न करने को लेकर घेरेबंदी तेज कर दी है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश जातिवादी मानसिकता के साथ महापुरुषों को भी बांटकर राजनीति करते हैं।

समाज को बांटकर वोट हासिल करने की सपा की कोशिश सफल नहीं होगी। डिप्टी सीएम मौर्य ने सपा के पीडीए को फर्जी बताते हुए दावा किया कि सपा के गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव के वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण को लेकर उठे सवालों पर कहा कि महापुरुषों और वीरांगनाओं का सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है। इसे राजनीतिक नजरिये से नहीं देखना चाहिए।