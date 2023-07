टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा 5 जी स्पेक्ट्रम की ट्रेनिंग भी जल्द शुरू करने का निर्णय लिया गया। बेहतर ढंग से कौशल विकास की ट्रेनिंग देने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी (आइआइटी) व इसरो जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ एमओयू किया जाएगा। ऐसे ट्रेनिंग पार्टनर जो कि प्रशिक्षण देने में गड़बड़ी कर रहे हैं उन पर अर्थदंड लगाया जाएगा और वसूली की जाएगी।

जल्द बनाया जाएगा कौशल मित्र पोर्टल, सभी विभागों का होगा ब्योरा, ISRO जैसे संस्थानों से मिलेगी बेहतर ट्रेनिंग

