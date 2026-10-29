Karwa Chauth 2026 Live: करवाचौथ पर आपके शहर में कब निकलेगा चांद, जानें पूजा के लिए शुभ मुहूर्त

ओम जय करवा मैया , माता जय करवा मैया।

जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नइया..

ओम जय करवा मैया।

सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी।

यश तुम्हारा गावत, जग के सब प्राणी.. ओम जय करवा मैया।

कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती।

दीर्घायु पति होवे , दुख सारे हरती..

ओम जय करवा मैया।

होए सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे।

गणपति जी बड़े दयालु, विघ्न सभी नाशे..

ओम जय करवा मैया।

करवा मैया की आरती, व्रत कर जो गावे।

व्रत हो जाता पूरन, सब विधि सुख पावे..

ओम जय करवा मैया।