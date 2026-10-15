कानपुर-कबरई हाईवे के लिए 25 गांवों की जमीन का अधिग्रहण, किसानों को मिलेगा सर्किल रेट से 4 गुना मुआवजा

जागरण संवाददाता, कानपुर। बुंदेलखंड की राह आसान बनाने वाले कानपुर-कबरई हाईवे के निर्माण की दिशा में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले की दो तहसीलों के 25 गांवों की करीब 125 हेक्टेयर जमीन के लिए लगभग 125 करोड़ रुपये मुआवजा निर्धारित किया गया है।

भूमि अध्याप्ति विभाग ने जमीन अधिग्रहण के लिए मुआवजे की राशि तय करने का नोटिफिकेशन जारी कर कर दिया है। इन गांवों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया नवंबर माह के अंत तक शुरू हो जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग-34 के कानपुर-कबरई सेक्शन को चार और छह लेन के एक्सेस कंट्रोल हाईवे के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके लिए कानपुर नगर, हमीरपुर और महोबा के कुल 93 गांवों की 1139 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इसमें कानपुर नगर के 49 गांवों की 387 हेक्टेयर, हमीरपुर के 35 गांवों की 500 हेक्टेयर और महोबा के नौ गांवों की 252 हेक्टेयर जमीन शामिल है।

कानपुर नगर में पहले चरण में 25 गांवों की भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भूमि अध्यापित विभाग ने शुरू कर दी है। भूमि अधिग्रहण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को रिपोर्ट भेजकर सर्किल रेट से चार गुणा मुआवजा देने की मांग की गई है।

विभाग ने संबंधित गांवों की भूमि का मूल्यांकन कर मुआवजे का अवार्ड जारी किया है। इससे प्रभावित किसानों को जमीन के बदले मिलने वाली मुआवजा राशि का निर्धारण आगे बढ़ सकेगा। सदर के 16 और घाटमपुर के नौ गांव शामिल कानपुर नगर में जिन 25 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जानी है, उनमें सदर तहसील के 16 और घाटमपुर तहसील के नौ गांव शामिल हैं। विभाग ने इन गांवों की भूमि अधिग्रहण के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। प्रस्तावित अधिग्रहण से संबंधित किसानों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत मुआवजा दिया जाएगा।

परियोजना के लिए शेष गांवों में भी भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी। पहले चरण में शामिल गांवों में हरबंसपुर, सरगांव, चकारम, सिरोमनपुर, कठारा, जमरेही, शिवरामपुर, जहानपुर, विधनू, संचितपुर, सुक्खापुर, जैतीपुर, मढ़ा, बीबीपुर, रामपुर, ककरहिया, मुईया, छापा और हकीमपुर समेत अन्य गांव शामिल हैं।

साढ़े तीन घंटे का सफर डेढ़ घंटे में होगा तय नौबस्ता से हमीरपुर और महोबा की ओर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग-34 बुंदेलखंड के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। मौजूदा मार्ग पर यातायात का दबाव और हादसों का खतरा लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। प्रस्तावित हाईवे कानपुर के रमईपुर में रिंग रोड के पास मगरासा से शुरू होकर कबरई के बधवा गांव तक बनाया जाएगा। आगे यह बांदा-सागर हाईवे और भोपाल-मुंबई कॉरिडोर से मध्य प्रदेश के छतरपुर में जुड़ेगा।