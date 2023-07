कन्नौज के 40 बच्चों को आश्रम पद्धति विद्यालय में मिला दाखिला, समाज कल्याण मंत्री ने किया बच्चों से संवाद

कन्नौज समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण का विधानसभा क्षेत्र भी है। मंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र से आए बच्चों के साथ संवाद कर शिक्षा की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाया। कहा कि बाबा साहब के अवसर की समानता को आश्रम पद्धति विद्यालयों द्वारा दी जा रही शिक्षा से धरातल पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है।

समाज कल्‍याण मंत्री ने बच्चों के साथ संवाद कर शिक्षा की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। सोर्स- ट्व‍िटर

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। कन्नौज के 40 छात्र-छात्राओं व उनके अभिभावकों के लिए सोमवार का दिन बेहद खास रहा। इन बच्चों काे दाखिला समाज कल्याण विभाग द्वारा मोहान रोड पर संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में मिल गया। जल्द ही इन्हें लैपटाप व टैब भी उपलब्ध कराए जाएंगे। बच्चों के साथ आए अभिभावकों को भी विद्यालय का भ्रमण कराया गया। समाज कल्‍याण मंत्री ने बच्‍चों से क‍िया संवाद कन्नौज समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण का विधानसभा क्षेत्र भी है। मंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र से आए बच्चों के साथ संवाद कर शिक्षा की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाया। कहा कि 'बाबा साहब के अवसर की समानता' को आश्रम पद्धति विद्यालयों द्वारा दी जा रही शिक्षा से धरातल पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है। छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि कन्नौज के 40 छात्र-छात्राओं को कक्षा छह और नौ में प्रवेश दे दिया गया है। कुछ अन्य छात्र-छात्राओं का प्रवेश जल्द हो जाएगा। आश्रम पद्धति विद्यालयों में बेहतर व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो इसके लिए हाल ही में विज्ञान वर्ग के 45 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। शिक्षा प्रभावित न हो इसके लिए अतिथि अध्यापक की व्यवस्था भी की गई है। इस मौके पर पुराने विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि विद्यालयों में कला, विज्ञान एवं कंप्यूटर की शिक्षा अच्छे अध्यापकों द्वारा दी जा रही हैं। यहां लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेलकूद, रहने, खाने-पीने इत्यादि की बेहतर व्यवस्था है।

