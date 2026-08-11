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    काकोरी लूट और दारोगा पर हमले का आरोपी अभिषेक राजपूत कोर्ट में हाजिर, पुलिस को चकमा देकर किया सरेंडर

    By Digital Desk Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 07:26 PM (IST)

    काकोरी में आरा मशीन संचालक से लूट और दारोगा पर हमले का आरोपी अभिषेक राजपूत ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने उसके मौसेरे भाई दीपक को पहले ही गि ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. आरा मशीन संचालक से लूट और फायरिंग का मामला।

    2. दारोगा को कार से कुचलने का प्रयास किया था।

    3. मुख्य आरोपी अभिषेक राजपूत ने कोर्ट में सरेंडर किया।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। काकोरी में आरा मशीन संचालक जितेंद्र सिंह के साथ लाइसेंसी पिस्टल लूटकर फायरिंग करने और दारोगा को कार से कुचलने का प्रयास करने के आरोपित अभिषेक राजपूत ने सोमवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसके मौसेरे भाई को पुलिस ने सोमवार को जेल भेजा है।

    जितेंद्र सिंह के साथ हुई लूट के मामले में आरोपित अभिषेक को पकड़ने के लिए रविवार दोपहर पुलिस मुखबिर की सूचना पर काकोरी के नारायणपुर रोड पर पहुंची थी। इस दौरान सफारी पर सवार मलिहाबाद के नबीनगर के रहने वाले आरोपित अभिषेक ने घेराबंदी करने पर कार अचानक बैक की और दारोगा अमित चौधरी को टक्कर मार कर कार से कुचलने का प्रयास किया।

    कार में उसके साथ उन्नाव के अजगैन का रहने वाला मौसेरा भाई दीपक भी था। टक्कर मारने के बाद दोनों आरोपित भागने का प्रयास कर रहे थे इस दौरान पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर लिया।

    पूछताछ में दीपक ने बताया कि कुछ दिन पहले कार एक किसान नेता से खरीदी थी। उसके रुपये देने के लिए रविवार को आए थे। इसी दौरान पुलिस वहां पहुंच गई। अभिषेक अपना मोबाइल छोड़कर मौके से फरार हो गया था। सोमवार को पुलिस ने दीपक को जेल भेज दिया।

    इस बीच आरोपित अभिषेक राजपूत ने पुराने मामले में वांछित होने के चलते कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसे पुलिस पर हमले के मामले में भी जानलेवा हमले का मुख्य आरोपित बनाया गया है।

    इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि आरोपित ने कोर्ट में सरेंडर किया है। नियमानुसार उसके बयान दर्ज किए जाएंगे।

    थाने से फरार चोर गिरफ्तार, सिपाही पर मुकदमा

    लखनऊ: मोबाइल चोरी के आरोप में गिरफ्तार शानू उर्फ मो. समद ने ठाकुरगंज थाने की हवालात से भागने के बाद सिपाही अजीत कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोपित ने शौचालय जाने का बहाना बनाकर पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भागने में सफलता प्राप्त की थी। उसे लगभग 24 घंटे के भीतर चौपटिया रोड स्थित लल्ला बिरयानी शाप के पास से गिरफ्तार किया गया।

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    ठाकुरगंज के पन्नी वाली गली, निवाजगंज चौराहा निवासी सुशीला साहू ने आठ अगस्त को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि सात अगस्त की रात अज्ञात चोर ने अलमारी में रखी नकदी और ओप्पो कंपनी का मोबाइल फोन चोरी कर फरार हो गया।

    पुलिस ने सीसी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर नौ अगस्त की रात शानू उर्फ मो. समद को गिरफ्तार किया था। उसे हवालात में रखा गया था, जहां उसने शौच जाने का अनुरोध किया। संतरी की निगरानी में उसे शौचालय भेजा गया, इसी दौरान वह भाग गया।

    पुलिस ने बताया कि आरोपित के खिलाफ वर्ष 2016 से चोरी समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। ड्यूटी में तैनात सिपाही अजीत कुमार की लापरवाही के चलते दारोगा पंकज सिंह ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।