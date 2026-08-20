झांसी में भव्य कांवड़ यात्रा का हुआ आयोजन, राजकीय हेलीकॉप्टर से शिवभक्तों पर हुई पुष्प वर्षा

जागरण संवाददाता, झांसी। सावन के महीने में गुरुवार को झांसी में भव्य कांवड़यात्रा का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश के ओरछा धाम से शुरू हुई कांवड़ यात्रा का झांसी के सिद्धेश्वर मंदिर पर समापन हुआ।

झांसी शहर में कांवड़ यात्रा के प्रवेश पर सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा भेजे गए राजकीय हेलीकॉप्टर से कई स्थानों पर पुष्पवर्षा की गई। इस कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु मौजूद रहे। कांवड़ यात्रा में झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रही।

झांसी के मण्डलायुक्त बिमल कुमार दुबे एवं आईजी आकाश कुलहरि ने लखनऊ से आये विशेष हेलीकॉप्टर में सवार होकर कांवड़ यात्रा पर सिद्देश्वर मन्दिर और इलाईट चौराहे सहित अन्य स्थानों पर पुष्पवर्षा कर कांवड़ लेकर आ रहे श्रद्वालुओं का स्वागत एवं अभिनंदन किया।