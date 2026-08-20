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झांसी में भव्य कांवड़ यात्रा का हुआ आयोजन, राजकीय हेलीकॉप्टर से शिवभक्तों पर हुई पुष्प वर्षा

By Digital Desk Edited By: Sachin Sharma
Updated: Thu, 20 Aug 2026 10:03 PM (GMT+05:30)

झांसी में सावन माह में भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई, जो ओरछा धाम से शुरू होकर सिद्धेश्वर मंदिर पर समाप्त हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भेजे गए राजकीय हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा की गई।

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HighLights

  1. ओरछा से झांसी के सिद्धेश्वर मंदिर तक भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन।

  2. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हेलीकॉप्टर से हुई पुष्पवर्षा।

  3. झांसी में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में दिखा भारी उत्साह।

जागरण संवाददाता, झांसी। सावन के महीने में गुरुवार को झांसी में भव्य कांवड़यात्रा का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश के ओरछा धाम से शुरू हुई कांवड़ यात्रा का झांसी के सिद्धेश्वर मंदिर पर समापन हुआ।

झांसी शहर में कांवड़ यात्रा के प्रवेश पर सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा भेजे गए राजकीय हेलीकॉप्टर से कई स्थानों पर पुष्पवर्षा की गई। इस कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु मौजूद रहे। कांवड़ यात्रा में झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रही।

झांसी के मण्डलायुक्त बिमल कुमार दुबे एवं आईजी आकाश कुलहरि ने लखनऊ से आये विशेष हेलीकॉप्टर में सवार होकर कांवड़ यात्रा पर सिद्देश्वर मन्दिर और इलाईट चौराहे सहित अन्य स्थानों पर पुष्पवर्षा कर कांवड़ लेकर आ रहे श्रद्वालुओं का स्वागत एवं अभिनंदन किया।

झांसी शहर में हेलीकॉप्टर ने कई चक्कर लगाकर जगह-जगह कांवड़यात्रियों पर पुष्पवर्षा की। इस दौरान इलाइट चौराहे पर उपस्थित जनसमूह धन्यवाद योगी जी का उद्घोष करते दिखाई दिए। कांवड़ यात्रा के दौरान बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा, बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति के अध्यक्ष संजीव श्रृंगीऋषि समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।

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